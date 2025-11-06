Metro A, lavori ad Anagnina: dal 17 novembre servizio limitato a Subaugusta e bus sostitutivi

Disagi in vista per i passeggeri della metro A: il capolinea di Anagnina si prepara a una nuova fase dei lavori di rigenerazione e, per consentire l’ampliamento del cantiere, il servizio sarà parzialmente ridotto.

A partire da domenica 17 novembre e fino al 5 dicembre, i treni diretti ad Anagnina termineranno la corsa a Subaugusta.

Da lì, per raggiungere il capolinea, sarà necessario utilizzare la navetta sostitutiva MA8, attiva esclusivamente in direzione Anagnina, con fermate intermedie anche a Cinecittà.

La linea bus sostitutiva sarà operativa dalle 6.00 a mezzanotte e un quarto dal lunedì al giovedì, e fino alle 2.15 nel weekend.

Le fermate principali: piazza di Cinecittà, davanti agli storici stabilimenti cinematografici, e piazzale Anagnina, presso il capolinea Atac.

In direzione opposta, verso Battistini, i treni circoleranno regolarmente: chi parte da Anagnina o Cinecittà potrà quindi viaggiare senza interruzioni verso il centro.

I lavori – spiega Roma Servizi per la Mobilità – rientrano nel piano di riqualificazione della stazione di Anagnina, avviato già nei mesi scorsi in vista del Giubileo 2025.

Dopo l’intervento estivo sulla banchina “pari”, ora tocca a quella “dispari”: operai e tecnici saranno impegnati nel rifacimento delle pavimentazioni, nel rinnovo degli intonaci e nella sostituzione degli impianti elettrici.

Non solo: il progetto prevede anche l’ampliamento del parcheggio di scambio, per rendere l’area più accessibile e funzionale.

