Metro A, lavori ad Anagnina: dal 17 novembre servizio limitato a Subaugusta e bus sostitutivi
A partire da domenica 17 novembre e fino al 5 dicembre, i treni diretti ad Anagnina termineranno la corsa a Subaugusta
Disagi in vista per i passeggeri della metro A: il capolinea di Anagnina si prepara a una nuova fase dei lavori di rigenerazione e, per consentire l’ampliamento del cantiere, il servizio sarà parzialmente ridotto.
A partire da domenica 17 novembre e fino al 5 dicembre, i treni diretti ad Anagnina termineranno la corsa a Subaugusta.
Da lì, per raggiungere il capolinea, sarà necessario utilizzare la navetta sostitutiva MA8, attiva esclusivamente in direzione Anagnina, con fermate intermedie anche a Cinecittà.
La linea bus sostitutiva sarà operativa dalle 6.00 a mezzanotte e un quarto dal lunedì al giovedì, e fino alle 2.15 nel weekend.
Le fermate principali: piazza di Cinecittà, davanti agli storici stabilimenti cinematografici, e piazzale Anagnina, presso il capolinea Atac.
In direzione opposta, verso Battistini, i treni circoleranno regolarmente: chi parte da Anagnina o Cinecittà potrà quindi viaggiare senza interruzioni verso il centro.
I lavori – spiega Roma Servizi per la Mobilità – rientrano nel piano di riqualificazione della stazione di Anagnina, avviato già nei mesi scorsi in vista del Giubileo 2025.
Dopo l’intervento estivo sulla banchina “pari”, ora tocca a quella “dispari”: operai e tecnici saranno impegnati nel rifacimento delle pavimentazioni, nel rinnovo degli intonaci e nella sostituzione degli impianti elettrici.
Non solo: il progetto prevede anche l’ampliamento del parcheggio di scambio, per rendere l’area più accessibile e funzionale.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.