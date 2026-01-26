Metro A, paura a Cinecittà: giù parte del soffitto della stazione a causa della pioggia

Le immagini diffuse da l’associazione Trasportiamo sui social, non lasciano dubbi sulla gravità del cedimento. Grossi frammenti del rivestimento del soffitto si sono staccati dalla stazione Cinecittà, nella giornata di ieri 25 gennaio, precipitando sulle aree destinate all’attesa dei passeggeri e sulla parte superiore di un treno.

A provocare il crollo è stato il violento nubifragio che ha colpito la Capitale nelle ultime ore, sovraccaricando le strutture già provate da croniche infiltrazioni.

Una coincidenza “salvavita”

Se il crollo non si è trasformato in un bollettino di guerra, lo si deve paradossalmente a un altro evento drammatico. Nel pomeriggio di ieri, infatti, un uomo ha perso la vita alla stazione Subaugusta dopo essersi lanciato sotto un treno.

Atac aveva interrotto la circolazione tra Colli Albani e Anagnina per consentire i rilievi della magistratura. Proprio perché i treni non circolavano e l’accesso era limitato, al momento del crollo nel tunnel di Cinecittà non c’erano passeggeri in attesa.

La situazione oggi

Nonostante lo spavento e i danni strutturali visibili, Atac ha lavorato durante la notte per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti. Da questa mattina, lunedì 26 gennaio, la stazione Cinecittà risulta accessibile agli utenti.

Il servizio sulla Metro A è tornato regolare su tutta la tratta, da Battistini ad Anagnina, sebbene permangano i segni del cedimento in alcune aree transennate della banchina.

