Metro A, uomo muore travolto da un treno a Subaugusta: linea interrotta

Una tragedia si è consumata nella giornata di oggi, domenica 25 gennaio, intorno alle 15:30, alla stazione Subaugusta della Metro A. Dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un convoglio in arrivo.

Inutili i tentativi del macchinista, che ha azionato una frenata d’emergenza senza però riuscire a evitare l’impatto. L’uomo alla guida del treno è rimasto sotto shock.

L’allarme è scattato immediatamente attraverso Atac, che ha disposto il blocco della linea nel tratto compreso tra Colli Albani e Anagnina, in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sul servizio.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giovanni e il personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’indagine, dalle immagini del sistema di videosorveglianza della stazione si vedrebbe la vittima lanciarsi sui binari proprio nel momento dell’arrivo del treno. I filmati sono stati acquisiti dagli investigatori e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Linea bloccata e bus sostitutivi

La circolazione sulla tratta interessata è rimasta sospesa a lungo in attesa dell’arrivo del magistrato di turno, necessario per gli accertamenti di rito.

Per limitare i disagi ai pendolari, Atac ha attivato un servizio di bus navetta tra le stazioni escluse dal servizio ferroviario.

