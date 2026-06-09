Metro B, la stazione Circo Massimo si rifà il look con la Fao: banchine e tornelli dedicati alla sostenibilità

Non più soltanto un frenetico snodo sotterraneo per migliaia di pendolari, studenti e turisti in transito ogni giorno, ma una vera e propria galleria multimediale capace di connettere la quotidianità di chi si sposta a Roma con le grandi sfide geopolitiche ed ecologiche del pianeta.

La stazione Circo Massimo, sulla linea B della metropolitana, cambia radicalmente pelle e si trasforma nel simbolo urbano della sostenibilità ambientale e della sicurezza alimentare.

È stata infatti ufficialmente inaugurata questa mattina la seconda fase del progetto di restyling promosso dalla Fao in stretta sinergia con Roma Capitale e Atac.

Si tratta di un intervento di rigenerazione visiva e culturale che, dopo i primi lotti di cantiere completati nel corso del 2025, si estende ora direttamente al cuore sotterraneo dello scalo, ridisegnando le banchine d’attesa dei treni diretti verso Laurentina e verso le tratte opposte di Rebibbia e Jonio.

Il percorso dei “Four Betters” tra specchi e schermi digitali

L’intera impalcatura concettuale dell’allestimento ruota attorno ai pilastri millenari che guidano l’azione globale della Fao: i cosiddetti “Four Betters” (una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore).

A questi slogan si unisce un quinto elemento interattivo, rappresentato dal passeggero stesso.

La stazione è stata concepita come un cammino didattico per spingere i cittadini a riflettere sul futuro dei sistemi agroalimentari.

Il nuovo layout sotterraneo è imponente: l’allestimento comprende otto grandi colonne tematiche arricchite da monitor e schermi digitali di ultima generazione, tornelli d’accesso completamente personalizzati e una monumentale scalinata interamente riqualificata, che accompagna i viaggiatori all’esterno, proprio verso la direzione della sede dell’agenzia delle Nazioni Unite e del neonato Museo e Rete per l’Alimentazione e l’Agricoltura.

Tra i punti più fotografati della stazione spicca una suggestiva installazione specchiata che riporta la scritta “Better starts with you” (Il meglio comincia da te), un invito diretto ai romani a modificare le proprie abitudini quotidiane.

Il plauso dei vertici Onu e il piano del Campidoglio

Il progetto rappresenta il frutto più visibile del protocollo d’intesa siglato nel maggio del 2025 tra il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, e i vertici di Atac, supportati dal Ministero degli Affari Esteri attraverso il direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo Stefano Gatti.

Durante la cerimonia di presentazione, Dongyu ha voluto dedicare la stazione «a tutte le persone che ogni giorno lavorano nei campi, sui mari e nelle filiere del pianeta per garantire il cibo a miliardi di individui».

Per il Campidoglio, d’altro canto, la svolta di Circo Massimo non è un caso isolato ma rappresenta un tassello di una macro-strategia mirata a trasformare le stazioni della metropolitana in luoghi accoglienti e identitari, seguendo l’esempio delle stazioni dell’arte della Linea A e dei musei archeologici sotterranei della nascente Linea C.

«La bellezza migliora in modo netto la qualità degli spazi pubblici e l’esperienza di viaggio dei nostri cittadini», ha concluso l’assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè. Mentre i treni della linea B continuano a correre sui binari, la fermata Circo Massimo si riscopre così come una finestra aperta sul mondo.

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