Metro C: maxi operazione antidroga, 9 arresti

I Carabinieri della Compagnia di Frascati, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria, hanno condotto una vasta operazione antidroga nei pressi delle fermate periferiche della linea C della metropolitana di Roma.

L’azione mirata, volta a contrastare degrado e microcriminalità, si è concentrata su Torre Angela, Monte Compatri – Pantano, Torre Gaia e Finocchio.

9 arresti per spaccio di droga

Oltre 300 persone identificate

150 veicoli controllati

Le fermate della linea C si sono rivelate luoghi chiave per lo spaccio di stupefacenti, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha assestato un duro colpo alla criminalità locale.

Torre Angela: Fermato un 27enne di nazionalità romena con 13 dosi di cocaina, 13 di crack e 270 euro in contanti.

Monte Compatri – Pantano: Una coppia italiana (50 e 51 anni) è stata sorpresa con 29 dosi di cocaina, 36 di crack e 150 euro.

Torre Gaia: Un 23enne straniero è stato trovato in possesso di 287 involucri di eroina, per un totale di 115 grammi.

Finocchio: Un 34enne italiano, colto con 10,5 grammi di hashish, ha tentato la fuga aggredendo i Carabinieri, ma è stato prontamente fermato.

L’operazione ha interessato anche i negozi vicini alle fermate della metro. Con la collaborazione dell’ASL Roma 6:

Due attività sono state multate per carenze strutturali, con l’obbligo di adeguamento entro 30 giorni.

Una terza attività rischia la sospensione fino alla messa a norma delle condizioni igienico-sanitarie.

Una lotta al crimine senza sosta

L’operazione rappresenta un segnale forte contro il degrado urbano e la criminalità.

