“Mi devi 50 euro”: lite tra cognati alla metro Laurentina finisce a coltellate

Si erano persi di vista da anni, ma il destino ha voluto rimetterli faccia a faccia nel posto più inaspettato: una banchina della metropolitana. È bastato il ricordo di un vecchio debito di 50 euro per trasformare un incontro casuale in un’aggressione violenta, culminata con un accoltellamento.

È successo nel tardo pomeriggio del 27 giugno, poco prima delle 18, alla stazione Laurentina della linea B. A lanciare l’allarme è stata la Sala Operativa della Questura, dopo la segnalazione di una lite violenta in corso tra due uomini.

All’arrivo degli agenti del IX Distretto Esposizione e delle Volanti, la scena era già sotto controllo grazie all’intervento del personale di vigilanza: i due uomini, cognati, erano stati appena separati, entrambi feriti e sporchi di sangue.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, tutto sarebbe iniziato da una vecchia somma non restituita, risalente a quattro anni prima. A ricordarla è stato il 42enne egiziano, che ha chiesto al cognato di saldare il presunto debito. Ma la discussione è presto degenerata: parole sempre più accese, urla, poi l’estrazione del coltello e il colpo.

I due sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale. Le ferite riportate non sono gravi, ma l’aggressione poteva avere conseguenze ben più serie. Il coltello, ancora sporco di sangue, è stato recuperato e sequestrato dagli agenti.

Il 42enne, una volta dimesso, è stato accompagnato negli uffici del IX Distretto e arrestato con l’accusa di minacce e lesioni aggravate. Il giorno seguente, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto su richiesta della Procura.

