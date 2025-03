Minacce e maltrattamenti in famiglia: arrestato un 23enne a Civitavecchia

Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Civitavecchia ha portato all’arresto di un giovane di 23 anni, gravemente indiziato di minaccia grave e maltrattamenti in famiglia nei confronti del padre.

L’operazione è scattata in seguito alla denuncia di un 55enne italiano, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver subito minacce da parte del figlio per circa due anni.

L’episodio culminante è avvenuto in via Campania, quando il giovane è stato sorpreso dai Carabinieri nei pressi della casa paterna, mentre cercava di forzare la porta d’ingresso per fare irruzione nell’abitazione.

Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, il 23enne ha continuato a manifestare atteggiamenti minacciosi, confermando la gravità della situazione.

I Carabinieri hanno raccolto gravi elementi indiziari a carico del giovane, e, d’intesa con la Procura della Repubblica di Civitavecchia, sono riusciti a eseguire un provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e ad arrestare il 23enne.

Successivamente, è stato condotto al Nuovo Complesso Carcerario di Borgata Aurelia.

L’operazione dei Carabinieri ha impedito ulteriori episodi di violenza e ha garantito la protezione del padre, vittima di un grave abuso familiare.

La tempestività dell’intervento ha dimostrato l’efficacia della coordinazione tra le forze dell’ordine e la Procura, assicurando giustizia e sicurezza alla vittima.

