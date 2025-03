Minaccia il padre con un coltello e lo colpisce al volto: arrestato un 24enne

Momenti di paura in un’abitazione di via del Forte Tiburtino, dove un 24enne romano è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni del padre 74enne.

La richiesta di aiuto è arrivata direttamente dalla famiglia, che ha contattato il 112 dopo l’ennesima aggressione. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane – già noto alle forze dell’ordine – durante una lite scoppiata per futili motivi, ha minacciato il padre con un coltello da cucina e poi lo ha colpito con un pugno al volto, il tutto davanti agli occhi della madre e della sorella maggiore.

Il 74enne, ferito, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Sandro Pertini, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni guaribili in 20 giorni.

Quando i Carabinieri sono arrivati nell’appartamento, hanno immediatamente bloccato e arrestato il 24enne, portandolo in caserma.

Poco dopo, anche il resto della famiglia si è presentato per formalizzare la denuncia, raccontando che episodi simili si erano già verificati in passato, ma non erano mai stati segnalati per timore delle conseguenze legali per il ragazzo.

Raccolti elementi indiziari gravi, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, il giovane è stato trasferito al carcere di Regina Coeli.

In seguito, il Tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.

