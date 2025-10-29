Minaccia un giovane con un coccio di bottiglia alla stazione Tibus: arrestato 43enne

Attimi di paura, ieri sera, all’autostazione Tibus di largo Guido Mazzoni, a due passi dalla stazione Tiburtina. Un uomo, armato di un coccio di bottiglia, ha minacciato un giovane con l’intento di rapinarlo.

A fermarlo, in pochi istanti, sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Nomentana, impegnati in un servizio di controllo nella zona.

Secondo quanto ricostruito, il 43enne di origine bengalese, senza fissa dimora e con precedenti, avrebbe avvicinato un 20enne pakistano, intimandogli di consegnargli il denaro che aveva con sé.

Il ragazzo, visibilmente spaventato, ha attirato l’attenzione dei militari che, transitando in quel momento nei pressi dell’autostazione, sono subito intervenuti per bloccare l’aggressore.

L’uomo è stato disarmato e arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata. Dopo le formalità di rito, è stato condotto in caserma e trattenuto in attesa del processo per direttissima.

