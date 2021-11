Un autentico miracolo a Colli Aniene: dopo lo sconquasso della maggior parte delle strade per la posa dei nuovi cavi telefonici a fibra ottica e di altri sottoservizi stradali, il quartiere inaspettatamente assiste al rinnovamento delle sue strade principali che riassumeranno quelle condizioni di decoro ed agibilità inutilmente invocate da anni.

Questa volta infatti, dopo i lavori che hanno comportato la manomissione del manto stradale, non ci saranno i soliti rattoppi che alle prime piogge si trasformavano in pozze d’acqua e dislivelli che mettevano a disagio gli automobilisti e a rischio di cadute i pedoni. Pozzanghere e dislivelli che – a sua volta – con il continuo passare delle auto, progressivamente frantumavano tutto il circostante.

Questa volta, dicevamo, sulle buche vecchie e nuove, abbiamo verificato di persona, proprio in questi giorni, viene steso un sostanzioso strato di buon catrame che non si vedeva da decenni.

Noi, di fronte alle asfaltatrici e rulli compressori alacremente all’opera, abbiamo avuto il sospetto che si trattasse di un’eredità positiva della passata giunta municipale, ci siamo perciò rivolti a Roberta Della Casa, presidente ormai cessata dalla carica che ci ha così risposto. “In queste settimane sono numerosi gli interventi sulle strade del quartiere di Colli Aniene, penso a viale Bardanzellu, che è frutto della collaborazione tra municipio e dipartimento infrastrutture, ma anche ad interventi concordati con ACEA e con altre società di sottoservizi cui abbiamo chiesto opere importanti di ripristino. Abbiamo messo tutti intorno a un tavolo per fare in modo che le strade fossero riasfaltate evitando le solite toppe che spesso si vedono in giro. Sono contenta di aver contribuito alla causa nonostante il mio mandato sia ormai superato”.

Nel maggio 2021, in queste stesse pagine, osservando le attività che andavano attuandosi sulle strade di Colli Aniene, abbiamo paventato un ulteriore duro colpo alla viabilità locale e ci siamo preparati – con un apposito dossier fotografico – a rappresentate la situazione ormai insopportabile. Una viabilità, è bene dirlo, già provata da decenni di riasfaltature burla, rattoppi raccapriccianti e ripristini mal fatti. Come sempre sperando in tempi mutati. E i tempi pare siano mutati. Noi, dal canto nostro, vogliamo pensare che anche i nostri articoli abbiano ottenuto qualche attenzione e abbiano sortito qualche concreto effetto.