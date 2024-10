Piano strade, sopralluogo cantiere notturno in via Collatina

Prosegue il Piano strade dell’assessorato ai Lavori pubblici di Roma Capitale sulle carreggiate della viabilità principale. Sono in corso le lavorazioni di riqualificazione profonda in via Collatina, nel Municipio V. Il cantiere interessa in particolare una tratta di 3 chilometri tra via Prenestina e via di Tor Cervara è finanziato con 2,4 milioni del Giubileo.

Ieri notte il Sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora Ornella Segnalini hanno effettuato un sopralluogo di avanzamento lavori. Erano presenti anche il Presidente del Municipio Mauro Caliste, l’assessora municipale ai LlPp Maura Lostia e i tecnici di Anas che stanno effettuando l’intervento.

“La viabilità principale di Roma sta cambiando finalmente volto. Nel corso dei tre anni di mandato abbiamo lavorato duramente per la riqualificazione dei manti stradali e i risultati sono tangibili.

Sono stati eseguiti lavori profondi sulle pavimentazioni stradali di oltre 550 km della viabilità principale: siamo in una fase di grande trasformazione per colmare il vuoto manutentivo degli anni passati e per prenderci cura delle nostre strade. Lo facciamo anche con soluzioni metodologiche e applicative innovative.

In via Collatina, ad esempio, per dare maggiore resistenza alla piattaforma stradale stiamo utilizzando una speciale geogriglia e un asfalto più resistente. L’obiettivo era ambizioso e lo stiamo portando avanti con qualità ed efficienza”. Così il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Il nostro Piano strade procede spedito – commenta l’assessora Segnalini –. Il Dipartimento dei Lavori pubblici sta riqualificando le strade di Roma e anche con il contributo di Anas siamo ormai arrivati al 70% del nostro obiettivo, cioè intervenire in maniera profonda su tutte le grandi arterie che fanno capo come gestione e manutenzione al Dipartimento LlPp.

In questi anni, abbiamo lavorato senza sosta sulla grande viabilità e in molti casi anche a sostegno dei municipi. I lavori notturni, come quelli in corso in via Collatina, sono ormai una consuetudine e funzionano bene per impattare il meno possibile.

Particolare attenzione – conclude Segnalini – viene prestata anche all’utilizzo dei materiali che consentono maggiore durabilità, per lasciare strade sane e funzionanti ai romani anche dopo il Giubileo”.

Le lavorazioni in via Collatina sono svolte di notte e prevedono il risanamento della pavimentazione stradale per uno spessore di 9 cm.

Per la realizzazione dell’intervento sono utilizzati materiali ad elevata resistenza meccanica, nei tratti più ammalorati è prevista l’integrazione di una speciale geogriglia in fibra di vetro per il rinforzo degli asfalti.

La riqualificazione di via Collatina fa parte di un più ampio pacchetto che include anche il completamento di via Casal Boccone e via Casale San Basilio, il rifacimento di via dei Fiorentini che saranno avviate a seguire.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙