Metro C, cantieri senza fine in via Ottaviano: il tram 19 resta fermo

Roma si prepara a un decennio di lavori che cambieranno il volto di via Ottaviano. I cantieri per la metro C dureranno circa nove anni, lasciando ancora nel limbo il ritorno del tram 19 a piazza Risorgimento.

È quanto emerge dai documenti in seguito all’interrogazione del consigliere capitolino Fabrizio Santori (Lega) che ha svelato uno scenario tutt’altro che rassicurante: i lavori, se tutto andrà secondo i piani, partiranno a gennaio 2026 e si concluderanno non prima del 2035.

E intanto? Nulla. Nessuna certezza sulla riattivazione del capolinea del tram 19, nonostante la pedonalizzazione e i binari già installati.

Il sindaco Gualtieri aveva definito “problematico” il passaggio del tram nell’area, a causa dell’impatto che i cantieri avranno sulla viabilità.

Ma intanto la storica linea resta monca, con i cittadini costretti a fare i conti con percorsi alternativi e tempi di attesa infiniti.

Un cantiere senza fine

La tratta T2 della metro C collegherà Clodio/Mazzini a piazza Venezia, passando per Ottaviano, San Pietro e Chiesa Nuova. Il progetto definitivo è in fase di approvazione e dovrebbe ricevere l’ok entro il 30 giugno 2025. Ma se i tempi sono questi, il futuro della zona appare tutt’altro che roseo.

“Nove anni di cantieri in una delle aree più congestionate e strategiche della città, senza una data certa di avvio e senza un piano chiaro di comunicazione ai cittadini. È inaccettabile“, tuona Santori. “Si vuole tenere i romani all’oscuro per evitare proteste, ma la trasparenza non è un optional. Continuerò a incalzare l’amministrazione perché Roma merita risposte, non solo disagi infiniti“.

E così, mentre le ruspe si preparano a invadere via Ottaviano e le strade limitrofe, il tram 19 resta un’ombra del passato. Quanto ancora dovranno aspettare i cittadini prima di poterlo rivedere a piazza Risorgimento? Per ora, nessuno lo sa.

