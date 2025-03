Incontro con l’Assessore Segnalini a Centocelle

Il circolo del PD di via degli Abeti a Centocelle ha organizzato un incontro pubblico con l’assessore comunale ai LL.PP. Ornella Segnalini, presenti il presidente del municipio Caliste e gli assessori Scalia, Lostia e Fannunza. Tra i presenti oltre ad iscritti e simpatizzanti anche alcuni componenti del CdQ Centocelle Storica.

L’assessore Segnalini non appena si è affacciata al Circolo – con quasi un’ora di ritardo – ha iniziato ad illustrare tutte le opere che l’Amministrazione Comunale ha realizzato nel Centro Storico sia con i fondi per il Giubileo che con quelli del PNRR.

In particolare si è soffermata su quanto è stato difficile costruire la nuova Piazza Pia, e seguire i lavori di Piazza dei Cinquecento, Piazza S. Giovanni – le cui nuove fontane verranno inaugurate dopodomani -, il nuovo Ponte dell’Industria ovvero il cosiddetto Ponte di ferro ed altre opere giubilari.

Dopo l’esposizione delle realizzazioni il Segretario del Circolo ha dato la parola al Presidente del Municipio Caliste che ha svolto una breve relazione sulle varie attività svolte dalla sua Giunta ed altrettanto ha fatto l’Assessora Lostia soffermandosi sui lavori in corso sull’asfaltatura di alcune strade ed il rifacimento di alcuni marciapiedi come quello di Via Guattari a Villa De Sanctis.

A questo punto il Segretario ha dato la possibilità ai partecipanti, per chi lo volesse, di intervenire. Una Signora ha posto una domanda secca sul PAC (Parco Archeologico di Centocelle) ed in particolare sul fatto che non è possibile accedervi direttamente dalla via Tor de’ Schiavi. L’assessore Lostia ha fornito una risposta generica e cioè che il Municipio si sta dando da fare per risolvere tale problema.

Tra i presenti anche il geom. Luigi Guerrini, componente del CdQ Centocelle Storica e tra i sostenitori insieme al CdQ Villa De Sanctis del Sit-in organizzato proprio su via delle Camelie all’Intersezione con via Casilina dove permane ancora lo striscione con cui si chiedeva la possibilità di poter uscire dal quartiere dj Centocelle con la possibilità di svolta a sinistra direzione GRA. Un vero e proprio assist che il geom.

Luigi Guerrini non si è fatto sfuggire, ponendo direttamente all’assessore Segnalini a cui compete la grande viabilità, sia il problema di via Tor De Schiavi/Camelie che di viale della Primavera da cui non è possibile entrare direttamente al Parco Centocelle, nonostante la presenza di un funzionale impianto semaforico. Guerrini si è complimentato con l’assessore per alcuni lavori realizzati, Piazza Pia su tutti. Ovviamente facendo preliminarmente i complimenti alla Segnalini per Piazza Pia.

L’assessore ha ascoltato con molta attenzione le osservazioni fatte, ha preso appunti sul suo taccuino e assicurato che avrebbe approfondito tali tematiche – l’assessore ha anche coinvolto sia Caliste che Lostia i quali hanno confermato quanto veniva illustrato e segnalato.

Per il Comitato di Quartiere è intervenuto anche il presidente Silvio Bruno. Tra gli interventi anche quelli dell’Assessore Sergio Scalia che oltre alla delega sul patrimonio ha anche quella sul Bilancio e dopo aver svolto una relazione sulle attività del suo Assessorato, ha anche fatto chiarezza sui 70.000 euro stanziati in bilancio per la messa in sicurezza su viale della Primavera la svolta a sinistra per via dei Glicini, teatro di un numero infinito di incidenti, purtroppo anche con esiti mortali.

Un finanziamento finito per errore sulle competenze municipali mentre viale della Primavera è di competenza dell’assessorato ai LL.PP. comunale di cui la Segnalini è titolare, circostanza questa che dovrebbe snellire non poco le procedure per arrivare a mettere in sicurezza uno degli accessi nel quartiere di Centocelle da viale della Primavera.

Restiamo in attesa.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.