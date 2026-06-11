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Orto di Aguzzano – Festa di inaugurazione delle casette

Venerdì 19 giugno dalle ore 18:00 - APS Rapporti Urbani (Via Fermo Corni snc)

Redazione - 11 Giugno 2026

Segnaliamo due importanti eventi nel IV Municipio:

la ⁠​presentazione della Guida “Cento casali sconosciuti intorno a Roma” – ​Giovedì 11 giugno, ore 16:30 presso laBiblioteca Vaccheria Nardi (Via Grotta di Gregna, 37 – Roma).

Orto di Aguzzano – Festa di inaugurazione delle casette Venerdì 19 giugno dalle ore 18:00 – APS Rapporti Urbani (Via Fermo Corni snc).

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