Ecco la nuova Piazza Pia

Apre la nuova Piazza Pia. Taglio del nastro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Sindaco e Commissario straordinario del Governo per il Giubileo Roberto Gualtieri, Mons. Rino Fisichella delegato del Papa per il Giubileo, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il segretario di Stato vaticano cardinale Pietro Parolin, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sottosegretario Alfredo Mantovano, l’ad di Anas Aldo Isi, il presidente di Anas Edoardo Valente e l’assessora ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini.

La pedonalizzazione di piazza Pia, con il prolungamento del sottopasso di Lungotevere in Sassia, è stato un lavoro complesso dal punto di vista tecnico e ingegneristico, realizzato in 450 giorni: sopra la piazza che collega Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione, sotto la viabilità stradale interrata che ha reso necessario lo spostamento dei collettori fognari.

Anas, che si è occupata del cantiere, per il Giubileo ha realizzato 200 milioni di investimenti sulle strade, migliorandone la sicurezza e l’accessibilità.

Ieri è stata consegnata l’area di Piazza della Repubblica e nel nuovo anno saranno consegnate le aree Roma Termini, il Ponte dell’Industria e Tor Vergata.

“In pochi ci credevano ma ce l’abbiamo fatta. Il Giubileo dona a Roma una bellissima piazza. Abbiamo dovuto fare una vera e propria corsa contro il tempo, che ci ha visto impegnati in una sfida.

Qui hanno lavorato 110 maestranze per 450 giorni, non si sono mai fermati lavorando su tre turni 24 ore su 24: voglio esprimere la mia gratitudine a nome di Roma a tutti quelli che hanno consentito di raggiungere questo risultato. Una sfida temeraria, abbiamo avuto coraggio” ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri.

Nasce l’area pedonale urbana più grande di Roma che potrà contenere fino a 150mila persone, con fontane, gradinate e alberi. “Questa esperienza di fattiva collaborazione lascia a Roma un modello di efficienza e concretezza; – ha sottolineato ancora Gualtieri – Piazza Pia è il più importante degli interventi del Giubileo, sia per la complessità sia per la portata simbolica“.

“Quando vogliamo le cose in Italia siamo in grado di farle, siamo in grado di farle nei tempi e nel rispetto delle regole, anche di quelle complesse di una città come Roma che ha moltissimi vincoli. Siamo soddisfatti e dobbiamo ricordarci che quando vogliamo le cose le facciamo bene”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.