Scippo alla Fontana di Trevi, furti in metro e nei negozi: i carabinieri bloccano 15 persone

Roma, con le sue bellezze senza tempo, attira ogni giorno migliaia di turisti. Ma tra le strade affollate del centro storico e le fermate della metropolitana, si nasconde un’insidiosa rete di borseggiatori pronti ad approfittare di un momento di distrazione.

Negli ultimi giorni, però, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno messo a segno un colpo deciso contro i ladri della Capitale, arrestando ben 15 persone colte in flagrante mentre tentavano di derubare ignari passanti.

Ladri in azione nel cuore della città

Gli interventi si sono concentrati nelle zone più frequentate: via del Corso, Fontana di Trevi, il Colosseo e la stazione Termini. In uno dei primi blitz, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno sorpreso due peruviani senza fissa dimora, già noti alle forze dell’ordine, mentre tentavano di sottrarre con destrezza uno smartphone dalla tasca di un cliente in un negozio di via del Corso.

Poco più tardi, un cittadino cileno e un uomo originario del Bangladesh sono stati bloccati con merce rubata nascosta in una borsa schermata, nel tentativo di superare le casse senza pagare.

Ma non è finita qui. A Fontana di Trevi, una delle mete più iconiche della città, una giovane 19enne di etnia rom è stata sorpresa mentre, con l’aiuto di una complice di appena 12 anni (non imputabile), infilava la mano nella borsa di un turista americano per sottrargli il portafoglio. Il blitz dei Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia è stato fulmineo: la ladra è stata arrestata sul posto.

Turisti nel mirino: rubano mentre scattano una foto al Colosseo

Scena simile a Largo G. Agnesi, vicino al Colosseo, dove una coppia di borseggiatori romeni – un uomo di 35 anni e una donna di 27 – ha individuato la sua vittima perfetta: un turista inglese intento a immortalare il monumento simbolo di Roma.

Approfittando della sua distrazione, i due si sono avvicinati alle spalle, infilando le mani nella sua borsa per sottrarre denaro e documenti. Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei militari ha interrotto il furto, restituendo la refurtiva al legittimo proprietario.

Scalo Termini e metro: la trappola per i borseggiatori

Non potevano mancare i furti alla stazione Termini, epicentro del via vai di turisti e pendolari. Qui i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato quattro cittadini stranieri, già noti per reati simili, sorpresi a saccheggiare negozi all’interno della Galleria Forum Termini e in via Giolitti.

Il bottino? merce per un valore di circa 1.500 euro. Per loro, oltre alle manette, è scattato anche un ordine di allontanamento dall’area, emesso dalla Prefettura lo scorso 26 marzo.

Gli ultimi arresti sono stati effettuati a bordo della metropolitana, dove i Carabinieri della Stazione Roma Macao, Roma Via Vittorio Veneto e Roma Quirinale hanno bloccato altri borseggiatori colti in flagranza mentre sottraevano portafogli e smartphone ai passeggeri.

