“Piano Mare 2025”, Ama: interventi potenziati per la cura del mare di Roma

Scatta da questo fine settimana il “Piano Mare 2025” di AMA, un programma speciale di interventi, in stretta collaborazione con l’amministrazione capitolina, per garantire il decoro e la fruibilità del Mare di Roma.

Il piano interesserà un’area di quasi 20 km di viabilità, per assicurare che cittadini e turisti possano godere al meglio delle bellezze del litorale.

Le zone di intervento includono, nello specifico: Lungomare Duca degli Abruzzi, Piazzale Lorenzo Gasparri, Via delle Repubbliche Marinare, Lungomare Paolo Toscanelli, Largo delle Sirene, Via Giuliano da Sangallo, Via della Marina, Piazzale Magellano, Viale della Vittoria, Piazza Sirio, Lungomare Duilio, Piazzale Mediterraneo, Lungomare Lutazio Catulo, Piazzale Cristoforo Colombo, Lungomare Amerigo Vespucci, Piazzale Amerigo Vespucci, Via del Lido di Castel Porziano e Via Litoranea. Lo comunica Ama S.p.A. in una nota.

Particolare attenzione verrà rivolta alle attività balneari e di ristoro, con interventi mirati in stabilimenti, chioschi, ristoranti, circoli e altre strutture simili. Il Piano si articola in due fasi, la prima prevede già a partire da questo fine settimana e per tutti i weekend fino al 31 maggio, il potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti con passaggi aggiuntivi mirati e andrà a pieno regime a partire dal mese di giugno e per tutto il periodo estivo.

Durante le imminenti festività e i ponti (Pasqua, 25 aprile, 1° maggio), in previsione anche di un maggior afflusso di cittadini sul litorale, la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente ha programmato ulteriori interventi straordinari.

La seconda fase scatterà dunque a partire dal mese di giugno con un ulteriore potenziamento della raccolta differenziata “porta a porta” con passaggi quotidiani per tutte le tipologie di materiali: indifferenziato, plastica, multimateriale, organico, cartone e vetro.

“Anche quest’anno l’azienda ha predisposto un Piano speciale e mirato per permettere a romani e turisti di fruire del litorale romano in totale decoro e sicurezza – dichiara il Presidente di AMA, Bruno Manzi – Assieme a Roma Capitale stiamo lavorando e continueremo a lavorare per assicurare un ambiente pulito e accogliente in vista della stagione estiva ormai alle porte intensificando tutti i servizi di raccolta e i presidi di pulizia”.

Nello specifico sono già partite e saranno ulteriormente intensificate nelle prossime settimane le operazioni di pulizia sul lungomare, dal Porto di Ostia a Pratica di Mare, con interventi che riguarderanno anche le principali aree balneari come Capocotta e Castel Porziano.

Un nucleo dedicato di uomini e mezzi è già operativo, con attività quotidiane di spazzamento strade, pulizia marciapiedi, vuotatura dei cestoni gettacarte, lavaggio stradale, sanificazione dei punti di cassonetti e rimozione di rifiuti abbandonati.

Tutti gli interventi si svolgono in sinergia con la Polizia Locale di Roma Capitale. Particolare attenzione è stata riservata alle fermate della Metro Roma-Ostia (Ostia Centro, Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo), con itinerari di pulizia e lavaggio potenziati per garantire decoro anche in queste zone di transito.

Inoltre, sono previsti interventi quotidiani alle fermate degli autobus sul lungomare e sulla litoranea, con mini-squadre pronte a ripristinare il decoro in punti particolarmente sensibili. Saranno anche attivi presidi mobili per attività di pronto intervento, al fine di risolvere tempestivamente eventuali problematiche legate alla pulizia e al decoro.

