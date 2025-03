Il Ponte dei Congressi si sblocca: finanziamenti pronti e lavori in vista

Dopo anni di attese e rinvii, il Ponte dei Congressi torna a essere protagonista dei piani di sviluppo della Capitale. Un’infrastruttura strategica per la viabilità del quadrante ovest, la cui realizzazione sembrava arenata ma che ora ha ripreso slancio.

Il progetto è stato aggiornato e la gara d’appalto è pronta a partire. Se tutto procederà senza intoppi, il nuovo ponte vedrà la luce entro il 2031.

Mentre il Ponte dell’Industria è stato ufficialmente riaperto e il Ponte della Scafa si prepara a prendere forma, il Ponte dei Congressi torna al centro del dibattito.

“Si tratta di un’opera chiave per la nostra città – spiega Gianluca Lanzi, presidente del Municipio XI – e ho avuto modo di parlarne direttamente con Anas. Il progetto è stato aggiornato, ma ciò ha comportato anche un incremento dei costi. Adesso servono quasi 300 milioni di euro per portarlo a termine”.

I finanziamenti sono stati sbloccati: 8,65 milioni di euro arrivano dai fondi giubilari, mentre la parte più consistente – 289,59 milioni di euro – è garantita dal Ministero delle Infrastrutture. Un investimento massiccio, giustificato dall’importanza dell’opera.

Il progetto non si limita alla costruzione del ponte. L’idea è quella di ridisegnare completamente la viabilità della zona, con un grande anello rotatorio a senso unico su tre o quattro corsie, dotato di svincoli in tutte le direzioni.

Questo permetterà di ottimizzare i flussi di traffico tra l’autostrada Roma-Fiumicino e il quartiere Eur, decongestionando le arterie attuali.

Ma non è tutto: il piano prevede anche la riqualificazione della valle del Tevere, con la creazione di un sistema ciclopedonale e un nuovo parco fluviale tra il Ponte della Magliana e il futuro Ponte dei Congressi.

Il Ponte dei Congressi è stato inserito tra le opere giubilari, una mossa che dovrebbe accelerarne la realizzazione. La gara d’appalto è ormai pronta e l’obiettivo è avviare i lavori il prima possibile. “Abbiamo rimesso in carreggiata un’infrastruttura che sembrava bloccata – conclude Lanzi – Ora speriamo che tutto proceda rapidamente”.

Se il cronoprogramma sarà rispettato, il nuovo ponte sarà completato entro il 2031, rivoluzionando la mobilità della Capitale e aprendo una nuova pagina per il traffico di Roma.

