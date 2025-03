Scuola Falcone Borsellino, chiude il cantiere

Chiude il cantiere della scuola Falcone Borsellino di via di Reggio Calabria, nel Municipio II. L’intervento che ha portato all’ammodernamento dell’esterno dell’istituto scolastico è stato inaugurato alla presenza della Presidente del Municipio Francesca Del Bello e dell’Assessora alla Scuola e Lavori Pubblici Paola Rossi.

Dopo la riqualificazione di 2 blocchi di bagni della scuola dell’infanzia dell’estate scorsa, a cui si aggiungeranno i secondi 2 blocchi la prossima estate, è stato rinnovato il pavimento del giardino esterno della scuola.

Il tappeto verde era logoro e lesionato ed è stato completamente sostituito con la pavimentazione in betonelle. Lavoro simile anche per il terreno in ghiaia che si trova sotto la scala antincendio; sono state sostituite le protezioni di sicurezza attorno ai pilasti.

Infine, è stata ristrutturata anche la parte finale del giardino, inagibile a causa di una radice di un albero di magnolia, ora depavimentata e trasformata in un’aiuola che sarà a disposizione delle bambine e dei bambini.

Tutti i lavori sono stati condotti secondo la logica di depaving finalizzato a restituire alla natura lo spazio perduto in città, ripristinando il terreno e lasciando spazio a piante, alberi e natura.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.