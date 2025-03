Lavori demolizione ex Borghetto degli Artigiani

Avranno inizio il 22 aprile 2025 i lavori di demolizione dell’ex Borghetto degli artigiani.

I lavori si avviano grazie all’intervento del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici con la collaborazione del Dipartimento Ambiente per le operazioni di pulizia del verde infestante.

L’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini ha presentato al Consiglio comunale il progetto annunciando la data di inizio lavori. Dopo la demolizione, interverrà il Municipio V per la sistemazione dell’area a parco.

“Il 22 aprile il vecchio borghetto degli artigiani non esisterà più” , ha dichiarato l’ssessora ai Lavori pubblici Segnalini che ha aggiunto:“Prima sarà sfalciata l’erba e portati a rifiuto i materiali ingombranti oggi presenti nell’area.

Poi procederemo con la demolizione dei manufatti, oggi occupati per spaccio e altro, e con la conseguente rimozione dell’amianto.

Mi sono occupata personalmente affinché la determina di impegno di spesa e ingaggio della ditta delle demolizioni fosse approvata“.

