Monte Mario, avviati lavori di messa in sicurezza della collina

Attuare un’azione di prevenzione nei confronti degli utenti, in considerazione del potenziale ed eventuale scivolamento dei terreni dalla collina è l’obiettivo dell’intervento avviato dal Dipartimento dei Lavori pubblici a Monte Mario, a seguito dell’incendio dello scorso luglio.

L’intervento ha un costo complessivo di 15mila euro e ha una durata di circa 10 giorni. Si tratta di un lavoro che mira a mettere in sicurezza l’area, attraverso l’istallazione di gabbioni di acciaio dalle dimensioni di due metri cubi l’uno, contenenti materiali in pietra inerte che hanno la funzione di contenimento della spinta ai piedi del versante.

Nella giornata del 17 ottobre è iniziata l’installazione sul primo fronte, interessato dall’intervento, all’altezza di via Teulada, in prossimità della Stazione dei carabinieri, in particolare sono stati montati 8 gabbioni.

Il Dip LlPp sta lavorando anche sul secondo fronte situato sul primo tornante della Panoramica a salire, su un’ampiezza di circa 20 metri.

“È stato avviato il primo degli interventi necessari alla messa in sicurezza della collina a seguito dell’incendio ed è a lavoro una squadra di operai specializzati su ogni fronte – commenta l’assessora Ornella Segnalini -.

Nella fase propedeutica è stato effettuato lo sfalcio, la pulizia e la preparazione del piano di posa e ora si procede con l’intervento di installazione dei gabbioni.

Il Dipartimento ha in carico anche la pulizia della canaletta ai piedi della collina. Questi lavori sono fondamentali per evitare che eventuali fenomeni di scivolamento dei terreni della coltre superficiale che possano invadere le aree sia pubbliche che private utilizzate dagli utenti, come strada, parcheggi, aree a verde. La situazione è costantemente monitorata, sarà il dipartimento Ambiente ad effettuare il ripristino del verde”.

