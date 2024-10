Procedono spediti i lavori per la nuova biblioteca di via della Lega Lombarda. La conclusione entro il 2025

I lavori per la realizzazione di una nuova biblioteca a via della Lega Lombarda, nel cuore della vivace zona di piazza Bologna, stanno procedendo a ritmo sostenuto.

Questo nuovo spazio pubblico sorgerà su un ex deposito Atac, ora in fase di completa riqualificazione, e promette di diventare un punto di riferimento culturale per l’intero quartiere.

Nei giorni scorsi, la presidente del II municipio, Francesca Del Bello, ha visitato il cantiere gestito dalla CCC Costruzioni. “Attualmente stiamo portando avanti le opere strutturali”, ha spiegato Del Bello, sottolineando che in una fase successiva si procederà con l’installazione degli elementi architettonici che definiranno gli spazi della nuova biblioteca.

Un investimento per il futuro:

L’investimento complessivo da parte di Roma Capitale ammonta a circa 4,6 milioni di euro, un segnale forte e chiaro dell’impegno dell’amministrazione per la cultura e l’istruzione.

“L’obiettivo è realizzare due piani dedicati ad attività prevalentemente laterali,” ha continuato Del Bello, “mentre al centro, dove prima si svolgevano le manovre dei mezzi, ci sarà una lunga galleria urbana che collegherà via della Lega Lombarda alla Città del Sole.”

Il cantiere è stato avviato nel 2020, inizialmente per una semplice bonifica degli spazi. Tuttavia, la gara per la costruzione della biblioteca è stata aperta solo a marzo 2022 e affidata nell’ottobre dello stesso anno, dando così il via a un progetto atteso e desiderato dalla comunità.

Un polo di aggregazione e cultura:

Progettata come una galleria urbana aperta e accessibile a tutti, la biblioteca civica si preannuncia come un centro vitale per la comunità, destinato a promuovere non solo la cultura e la conoscenza, ma anche lo scambio, l’aggregazione e l’interazione sociale.

“La nuova biblioteca sarà un punto di riferimento per il quartiere,” afferma il sito “Roma si trasforma”, dove sono raccolti tutti i progetti di riqualificazione e trasformazione della città.

La conclusione dei lavori è prevista, salvo imprevisti, entro il primo trimestre del 2025. Questo nuovo spazio non solo arricchirà l’offerta culturale di Roma, ma contribuirà anche a rivitalizzare l’area circostante, rendendo piazza Bologna un luogo ancora più dinamico e accogliente.

Un futuro promettente:

Con la sua realizzazione, la biblioteca di via della Lega Lombarda si inserisce in un progetto più ampio di trasformazione urbana, evidenziando l’importanza della cultura come elemento chiave per lo sviluppo sociale e comunitario.

