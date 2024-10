Il parcheggio Cornelia si trasforma: progetto di riqualificazione in arrivo

L’attesa è terminata: l’approvazione del progetto definitivo segna l’imminente avvio del cantiere per il parcheggio Cornelia, un’area abbandonata e trascurata dal 2006, situata sotto la circonvallazione che porta il medesimo nome. Un simbolo di degrado urbano, finalmente destinato a rivivere grazie a un intervento di riqualificazione mirato.

Il nuovo parcheggio, frutto di una collaborazione tra pubblico e privato, garantirà 250 posti auto.

Sebbene siano lontani dai 650 posti inizialmente previsti nel progetto originale, rappresentano comunque un passo avanti significativo verso la restituzione di questo spazio ai cittadini. Saranno eliminati gli impianti meccanizzati obsoleti e aperti i primi due dei sette piani della struttura.

Costruita negli anni ’90 a un costo di circa 50 milioni di euro, la struttura è composta da sette livelli interrati. Gli interventi di restyling si concentreranno sui primi due piani, trasformando il sistema di parcheggio da automatizzato a tradizionale. Il meccanismo attualmente in uso sarà smontato e rimosso, aprendo la strada a una gestione più efficiente.

Dai due piani dedicati alla sosta, gli automobilisti potranno accedere ai silos per le auto posizionati dai livelli -1 a -5. L’entrata al parcheggio sarà facilitata da rampe che si apriranno sull’intersezione tra la Circonvallazione Cornelia e via Boccea, migliorando notevolmente la viabilità della zona.

I tempi di realizzazione sono serrati. Tra metà ottobre e metà novembre 2024, il cantiere sarà allestito e i lavori dovrebbero concludersi entro un anno, con termine previsto per fine novembre 2025.

Il progetto sarà realizzato in regime di project financing: un partner privato si occuperà della gestione degli stalli a pagamento per un periodo di 33 anni. La spesa per il recupero della struttura si aggira attorno ai 5 milioni e 320 mila euro.

Il ricavo medio annuo previsto per la gestione, considerando l’adeguamento all’inflazione, è stimato in 763 mila euro, a fronte di costi di gestione di circa 242 mila euro, inclusi quelli per il personale e le opere di manutenzione.

Questo intervento non solo riqualificherà un’area dimenticata della città, ma contribuirà anche a migliorare la qualità della vita dei cittadini e la fruibilità del servizio di parcheggio. La rinascita del parcheggio Cornelia è finalmente alle porte.

