Monopattino rubato tracciato via Gps: denunciato un 44enne per ricettazione

Grazie alla tecnologia GPS, un 28enne romano ha contribuito a smascherare un presunto ricettatore. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato un 44enne di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di ricettazione.

Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando il giovane ha segnalato ai militari di aver individuato, tramite il localizzatore GPS, il suo monopattino elettrico rubato lo scorso 14 novembre. Il dispositivo si trovava all’interno di un box in via Rovigno d’Istria.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di ispezionare il locale, risultato in uso all’indagato.

All’interno, oltre al monopattino, subito restituito al legittimo proprietario, i militari hanno scoperto un vero e proprio tesoro di oggetti sospetti: 81 autoradio di diverse marche, 4 biciclette elettriche e 2 iPhone.

Tutti gli oggetti, di cui il 44enne non è stato in grado di giustificare il possesso, sono stati sequestrati per ulteriori verifiche sulla loro provenienza.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e le indagini proseguono per identificare i legittimi proprietari della merce recuperata e ricostruire l’eventuale rete di ricettazione.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.