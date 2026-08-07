Monte Mario, incendio in un deposito di cosmetici: 35enne in ospedale per intossicazione

Un risveglio di paura per i residenti di via Domenico Fava, nel quartiere Monte Mario. Questa mattina, intorno alle 5:10, le fiamme sono divampate all’interno di un piccolo locale situato al piano terreno di un edificio, adibito a deposito di prodotti cosmetici e profumi.

La chiamata d’emergenza ha fatto scattare l’intervento immediato della Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma, che ha inviato sul posto la squadra territoriale di Monte Mario (8/A).

Il soccorso e il ricovero al San Filippo Neri

Durante le concitate fasi dello spegnimento, i pompieri sono riusciti a trarre in salvo un uomo di 35 anni di nazionalità afghana, residente in uno degli appartamenti della palazzina.

Rimasto lievemente intossicato dai fumi della combustione sprigionatisi dal sottoscala, il giovane è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 presente sul posto e successivamente trasportato in codice giallo al vicino ospedale San Filippo Neri. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Nessun danno strutturale alla palazzina

Una volta domato il rogo, i caschi rossi hanno avviato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’ambiente interessato, un piccolo stanzino posizionato nel sottoscala della palazzina, sviluppata su due piani fuori terra.

I rilievi tecnici condotti al termine delle operazioni hanno confermato che il calore e le fiamme non hanno provocato lesioni strutturali all’edificio.

Restano tuttavia forti disagi per gli inquilini a causa della densa coltre di fuliggine che si è depositata nei vani comuni e lungo le trombe delle scale.

Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte degli esperti per fare luce sulle precise cause che hanno innescato l’incendio.

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