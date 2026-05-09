Monte Mario, raid incendiario: a fuoco nove cassonetti e tre auto. Fermato un 29enne

Notte di fuoco nel quartiere Monte Mario, dove un raid vandalico ha causato ingenti danni tra via Fratelli Gualandi, via Francesco Soave e via Matteo Palmieri.

Intorno alle ore 03:47, i Carabinieri della Stazione Roma Flaminia e quelli del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti a seguito di una segnalazione d’incendio che ha coinvolto nove cassonetti per la raccolta dei rifiuti e tre autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze, rimaste gravemente danneggiate dalle fiamme.

I tempestivi accertamenti condotti dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento: secondo quanto appurato, due giovani a bordo di monopattini elettrici avrebbero appiccato gli incendi in rapida successione per poi dileguarsi tra le vie del quartiere.

L’immediata attivazione delle ricerche da parte dei Carabinieri della Stazione Flaminia ha consentito, poco dopo, di rintracciare uno dei presunti responsabili. Si tratta di un 29enne romano residente in zona.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Sono tuttora in corso le indagini per identificare il complice e chiarire le motivazioni del gesto.

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