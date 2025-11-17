Monte Ripoli in fiamme nella notte a Tivoli

Un rogo impressionante ha illuminato la notte di Tivoli. Poco prima della mezzanotte di sabato 15 novembre, un vasto incendio è divampato su uno dei costoni di Monte Ripoli, nel comune a nord-est della Capitale.

Le fiamme, visibili da gran parte della città, hanno aggredito una vasta porzione di macchia mediterranea, propagandosi rapidamente in un’area impervia tra un ristorante e la casa di cura privata Medicus.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tivoli e i volontari della Protezione civile – Gruppo Operativo Soccorso, impegnati per ore in un’operazione complessa di contenimento e spegnimento.

Solo all’alba il rogo è stato domato, evitando conseguenze più gravi per la struttura sanitaria e le abitazioni vicine.

Le cause

Restano da chiarire le origini dell’incendio. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude il dolo, circostanza che rende ancora più urgente l’attività investigativa delle autorità competenti.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, ha espresso gratitudine ai soccorritori:

“Ringrazio il corpo dei vigili del fuoco di Tivoli e i volontari della protezione civile per essere intervenuti la scorsa notte a Monte Ripoli. Il loro tempestivo intervento ha permesso di spegnere l’incendio divampato poco prima di mezzanotte. L’essere sempre in prima linea per prevenire pericoli alla comunità è un esempio virtuoso che merita di essere promosso. Da parte mia l’impegno a collaborare con le autorità affinché si faccia luce sulle cause dell’incendio”.

