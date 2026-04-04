Montesacro, l’apprezzamento alla donna scatena la maxi rissa: sei in manette a Sacco Pastore

Quello che doveva essere un tranquillo venerdì sera nel quartiere Sacco Pastore, a Montesacro, si è trasformato in pochi istanti in un campo di battaglia urbano.

Una pioggia di segnalazioni al 112, giunte da residenti affacciati ai balconi e passanti terrorizzati, ha fatto scattare l’allarme per una violenta rissa scoppiata in piena strada, tra le auto parcheggiate di via Val d’Ossola.

La scintilla: un commento sgradito

Secondo quanto ricostruito dai militari, a scatenare il caos sarebbe stato un apprezzamento pesante e non gradito rivolto a una donna di 34 anni, cittadina del Bangladesh. Un commento di troppo che ha fatto saltare i nervi ai presenti, trasformando una discussione verbale in una spedizione punitiva reciproca.

In pochi secondi, due fazioni contrapposte si sono affrontate con estrema brutalità: da una parte quattro cittadini filippini e dall’altra due cittadini del Bangladesh, tutti di età compresa tra i 32 e i 47 anni.

L’intervento dei Carabinieri

A riportare l’ordine sono stati i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli e i colleghi della Stazione Viale Libia, intervenuti con diverse gazzelle per circondare l’area e separare i contendenti.

I militari sono riusciti a interrompere il tafferuglio proprio mentre la situazione rischiava di degenerare ulteriormente, identificando e bloccando i sei partecipanti sul posto.

Il bilancio: feriti e denunce

La colluttazione ha lasciato segni pesanti sul volto di uno dei partecipanti, un cittadino filippino di 43 anni. L’uomo, che presentava evidenti contusioni e traumi facciali, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale “Sandro Pertini”.

Per tutti i soggetti coinvolti è scattata la segnalazione immediata alla magistratura.

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