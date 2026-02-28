Montesacro, ripristinata la targa per le vittime degli Anni di Piombo: “Restituita dignità alla storia”

La targa era stata divelta e imbrattata mesi fa, in un gesto che aveva sollevato l’indignazione unanime del quartiere e delle istituzioni locali. Oggi, quel vuoto è stato finalmente colmato.

Il ripristino del monumento dedicato a chi perse la vita durante la stagione del terrore e della violenza politica rappresenta la chiusura di un cerchio avviato dal Consiglio municipale per tutelare il valore del ricordo condiviso.

L’impegno del Municipio III

L’operazione di recupero è stata seguita da vicino dal gruppo di Fratelli d’Italia, che sin dal momento del danneggiamento aveva chiesto un intervento immediato per sottrarre la memoria dei caduti all’oblio e al degrado.

«Desidero ringraziare il Presidente della Commissione Cultura per aver dato seguito prontamente alla nostra segnalazione», ha commentato Manuel Bartolomeo, capogruppo di FdI nel Municipio III.

Un simbolo contro il vandalismo

Il ripristino non è passato inosservato tra le strade di un quadrante, quello di Montesacro e Talenti, che ha vissuto in prima linea le tensioni di quegli anni difficili.

«Si tratta di un gesto significativo — ha aggiunto Bartolomeo — che restituisce dignità alla memoria delle vittime e riafferma con forza il valore del rispetto e della storia. Ricordare è un dovere che appartiene a tutti, oltre ogni colore politico».

