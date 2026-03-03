Montesacro, si apre una voragine e “inghiotte” un bus: traffico in tilt a Città Giardino

L’asfalto cede ancora, e stavolta a farne le spese è un autobus di linea rimasto incastrato con una ruota dentro una voragine apertasi all’improvviso nel cuore di Città Giardino.

È accaduto intorno alle 8 di questa mattina, martedì 3 marzo, in via Cimone, nel pieno dell’ora di punta tra scuole e uffici. In pochi minuti la viabilità del quadrante Montesacro è andata in tilt.

La scena, davanti agli occhi increduli dei residenti, è stata quella di un mezzo del trasporto pubblico bloccato sull’asfalto collassato, con la carreggiata sprofondata sotto il peso del bus. Solo per una combinazione fortunata l’episodio non ha avuto conseguenze più gravi.

Secondo le prime ricostruzioni fornite attraverso i canali social da Matteo Pietrosante , assessore ai Lavori pubblici del III Municipio, il cedimento non sarebbe riconducibile a un problema superficiale del manto stradale, ma a una perdita d’acqua sotterranea che avrebbe progressivamente eroso il terreno fino a provocarne il collasso.

L’intervento e la strada chiusa

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo III Nomentano, i tecnici municipali e le squadre di Acea, al lavoro per individuare e riparare la conduttura danneggiata e mettere in sicurezza l’area.

Per consentire le operazioni, è stata disposta la chiusura totale di via Cimone nel tratto compreso tra viale Gottardo e via Vigese.

Transenne e deviazioni hanno immediatamente congestionato le strade limitrofe, già cariche di traffico per l’orario critico.

Trasporto pubblico stravolto

L’incidente ha costretto ATAC a riorganizzare d’urgenza le linee che attraversano la zona. In particolare:

Linee 82 e 211 : capolinea temporaneamente spostati in via Maiella;

Linea 351: percorso limitato con attestazione sempre su via Maiella.

Disagi per studenti e lavoratori, costretti a rivedere i propri spostamenti in una mattinata già complicata.

I tecnici prevedono interventi che potrebbero protrarsi per l’intera giornata. Prima sarà necessario riparare il guasto idrico, poi ricompattare il terreno e ripristinare il manto stradale. Solo allora la circolazione potrà tornare alla normalità.

