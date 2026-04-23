Monteverde, blitz contro il degrado e i parcheggiatori abusivi: controlli adiacenti ai principali poli sanitari

Un’operazione coordinata per restituire legalità e decoro a uno degli snodi principali del quadrante Monteverde.

Negli ultimi giorni, gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale hanno portato a termine un duplice intervento focalizzato sulla Circonvallazione Gianicolense e sulle aree adiacenti ai principali poli sanitari della zona, il San Camillo e Villa Pia.

Decoro urbano: sgombero e pulizia alla Gianicolense

Il primo intervento ha interessato l’incrocio tra la Circonvallazione Gianicolense e via Ramazzini, un’area finita più volte al centro delle segnalazioni dei residenti per fenomeni di bivacco.

Gli agenti, affiancati dal personale dell’AMA, hanno proceduto alla rimozione di masserizie, rifiuti e giacigli improvvisati che occupavano il suolo pubblico, restituendo decoro al passaggio pedonale.

Durante le operazioni sono stati identificati tre giovani cittadini romeni, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Come previsto dai protocolli per le fragilità sociali, sul posto è intervenuta la Sala Operativa Sociale (SOS), che ha offerto assistenza e soluzioni alloggiative alternative ai tre occupanti.

Lotta al racket dei parcheggi: 4 denunce davanti agli ospedali

Contemporaneamente, i caschi bianchi hanno colpito duramente il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, particolarmente radicato nei pressi del polo ospedaliero San Camillo e della clinica Villa Pia.

Il bilancio è di quattro denunce a piede libero:

Due cittadini italiani di 51 anni;

Un cittadino bangladese di 44 anni;

Un cittadino etiope di 42 anni.

Per gli ultimi due, oltre alla denuncia per l’attività illecita, è scattato il deferimento per violazione delle normative sull’immigrazione.

L’intervento si inserisce in un piano di monitoraggio più ampio voluto dal Comando Generale per tutelare le “aree sensibili”.

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