Monti Tiburtini, notte di fuoco a via Amoretti: auto bruciate e finestrini distrutti

Un risveglio d’inferno e di rabbia, tra lamiere ancora fumanti, carcasse annerite dall’asfalto e vetri in frantumi lungo i marciapiedi.

Il quadrante nord-est della Capitale è tornato a essere bersaglio della microcriminalità notturna: via Amoretti è stata teatro di una serie di gravissimi raid vandalici che hanno portato all’incendio doloso e al danneggiamento di diverse automobili private in sosta.

Un episodio che ha riacceso istantaneamente il dibattito sulla sicurezza nelle periferie romane, trasformandosi in un durissimo scontro politico istituzionale sull’asse Campidoglio-Palazzo Chigi.

A sollevare il caso, con una dura nota ufficiale diffusa sui propri canali social, è stato il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti.

«Scene inaccettabili che generano paura, rabbia e un profondo senso di abbandono tra i residenti — ha attaccato il minisindaco — Non possiamo permettere che episodi di questo tipo diventino la triste normalità nei nostri quartieri. La sicurezza è un diritto e chi vive e lavora in questo territorio merita di sentirsi protetto».

Lo scudo sul piano di Gualtieri: «I controlli del Comune ci sono»

La notte di fuoco arriva a pochissimi giorni dal lancio del “Piano Roma Notte – Più città, più sicurezza”, il maxipresidio varato dal sindaco Roberto Gualtieri per blindare la movida e le strade periferiche nelle ore più buie.

Un piano difeso con forza dallo stesso Umberti, che lo ha definito «un passo avanti significativo che dimostra come Roma Capitale stia investendo ingenti risorse per la sicurezza urbana».

Il programma del Campidoglio prevede infatti il raddoppio delle pattuglie notturne della Polizia Locale, il potenziamento radicale dell’illuminazione pubblica, l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza e l’introduzione dei “tutor della notte” per presidiare le piazze. Strumenti amministrativi che, tuttavia, rischiano di scontrarsi con un limite strutturale insuperabile: la carenza di organico delle forze dell’ordine statali.

L’affondo contro il Governo: «Mancano uomini e donne in divisa»

Ed è proprio su questo punto che il presidente del IV Municipio ha deciso di alzare il livello dello scontro, puntando il dito direttamente contro l’esecutivo.

Secondo Umberti, le misure di decoro, telecamere e illuminazione messe in campo dai municipi e dai comuni non possono bastare se il Governo continua a ignorare il deserto d’organico che sguarnisce i commissariati e le caserme delle grandi città e delle periferie più esposte.

«Dobbiamo dirlo con assoluta chiarezza — ha incalzato il presidente municipale — la prevenzione e il contrasto alla criminalità di strada richiedono un numero adeguato di uomini e donne in divisa. Per questo motivo chiediamo al Governo un piano straordinario per Roma, con un invio massiccio di agenti e pattuglie nei quartieri che da troppo tempo convivono con la piaga degli incendi dolosi e del vandalismo seriale».

Umberti ha concluso annunciando che darà battaglia in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza: «Non accetteremo che siano sempre i cittadini onesti a pagare il prezzo dell’insicurezza. Porterò questa richiesta in ogni sede istituzionale: chi distrugge deve sapere che lo Stato non indietreggia di un millimetro».

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