Morena, scarichi abusivi e irregolarità ambientali: maxi controlli negli autolavaggi

Scarichi abusivi, impianti manomessi e gravi carenze sulla sicurezza dei lavoratori. È quanto emerso da un’operazione straordinaria di controllo condotta dai Carabinieri della Tenenza di Ciampino, che ha acceso i riflettori sulle attività di autolavaggio tra Ciampino e il quartiere Morena, a Roma.

L’intervento, mirato alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ha visto impegnati anche il Nucleo Carabinieri Forestali di Rocca di Papa, il VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale e tecnici specializzati di Acea Ato2, Areti e Italgas. Un’azione coordinata che ha portato al censimento delle strutture presenti sul territorio e a controlli approfonditi sugli impianti.

Nel corso delle verifiche sono emerse gravi irregolarità ambientali in quattro autolavaggi – tre a Roma e uno a Ciampino – dove i gestori, secondo quanto accertato, avrebbero alterato i sistemi di filtraggio e realizzato collegamenti idraulici artigianali per sversare acque reflue industriali e rifiuti speciali, come fanghi e detergenti, direttamente nella rete fognaria comunale. Per i titolari è scattata la denuncia in stato di libertà per violazioni al Testo Unico dell’Ambiente.

I controlli si sono estesi anche ai consumi idrici: in uno degli autolavaggi è stato scoperto un contatore manomesso, utilizzato per prelevare acqua senza che i consumi venissero registrati.

In questo caso, oltre alle violazioni ambientali, il proprietario è stato denunciato anche per furto di risorsa idrica.

Non solo ambiente. In un quinto autolavaggio, operante nel comune di Ciampino, i Carabinieri hanno riscontrato serie carenze in materia di sicurezza sul lavoro, con l’assenza dei dispositivi necessari a prevenire infortuni. Anche in questo caso il datore di lavoro è stato denunciato.

Al termine dell’operazione, quattro attività sono state sottoposte a sequestro preventivo, con la conseguente sospensione immediata dell’attività. Complessivamente sono stati controllati sette autolavaggi e 18 lavoratori.

