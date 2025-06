Morena: via libera a un pacchetto di interventi strategici. Stanziati 5 milioni dal Campidoglio

C’erano una volta campi e casali, poi è arrivata l’urbanizzazione selvaggia. Oggi, dopo decenni di attesa e promesse mancate, il Campidoglio mette mano al portafoglio e investe 5 milioni di euro per provare a ricucire una delle ferite storiche del quadrante sud-est di Roma.

Parliamo della zona compresa tra Morena e Centroni, una periferia che, cresciuta troppo in fretta tra gli anni Settanta e Ottanta, si è ritrovata senza spazi pubblici, servizi essenziali e collegamenti adeguati. Ora però qualcosa si muove: con una delibera appena approvata, la giunta capitolina ha dato il via libera a un pacchetto di interventi strategici.

Il progetto più atteso è il prolungamento di via Placanica, la strada che molti romani associano al locale “Stazione Birra”, e che ora sarà finalmente collegata con via Anagnina. Un’opera che punta a decongestionare il traffico su via della Stazione di Ciampino e offrire una nuova via di fuga ai residenti.

Ma non finisce qui. Una parte significativa dei fondi sarà destinata alla creazione di un parco lineare di 30mila metri quadrati, attrezzato e immerso nel verde, lungo il Fosso della Patatona – lo stesso che segna l’inizio della ciclabile che collega la periferia con il Parco dell’Appia Antica, gli Acquedotti e la Caffarella. Un polmone verde in un quartiere che, fino ad oggi, era rimasto del tutto privo di aree verdi pubbliche.

L’intervento prevede anche la realizzazione della rete fognaria, marciapiedi nuovi, illuminazione potenziata e parcheggi. Un pacchetto completo, pensato per riqualificare e restituire dignità urbana a una fetta di città spesso dimenticata.

“Si tratta di un’opera strategica che migliorerà sensibilmente la qualità della vita locale – ha dichiarato Erica Battaglia, consigliera capitolina del PD – offrendo un’alternativa concreta di mobilità e recuperando spazi per la collettività”.

Soddisfatti anche Marco Poli e Pasqualina Cocciolo, presidenti delle commissioni mobilità e lavori pubblici del Municipio VII: “Non solo infrastrutture – sottolineano – ma anche verde, decoro e servizi. È una svolta importante per un territorio rimasto troppo a lungo ai margini”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.