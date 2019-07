Movida: anti-alcol e rispetto delle regole su strada

Circa 5000 le verifiche eseguite dagli agenti in varie zone della Capitale in questo ultimo weekend, con particolare attenzione alle aree dove si registra maggiore presenza di locali: Pigneto, Trastevere, Testaccio, Ostiense, Piazza Bologna e Piazzale delle Provincie, ma anche San Lorenzo, Campo de’ Fiori e le principali piazze del Centro Storico.

Nell’ambito degli interventi sulla sicurezza stradale, gli agenti hanno effettuato verifiche mirate a contrastare condotte pericolose su strada come la guida in stato di ebrezza, circa 200 alcol-test eseguiti sui conducenti e due le patenti ritirate, ed il mancato rispetto della velocità, quasi 400 le infrazioni rilevate con strumentazione velox. In totale sono state accertate 1600 violazioni al codice della strada, e 115 i veicoli rimossi per sosta d’intralcio.