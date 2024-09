Movida, oltre un migliaio di illeciti nel fine settimana

Sono oltre 1000 le sanzioni elevate dalle pattuglie della Polizia Locale nel fine settimana, a seguito dei controlli a contrasto degli illeciti legati alla cosiddetta “malamovida” come musica ad alto volume, schiamazzi, vendita, consumo di alcool in strada oltre l’orario consentito e mancato rispetto del delle regole sulla circolazione stradale.

Circa dieci i minimarket chiusi per non aver rispettato i limiti imposti dall’ordinanza che disciplina gli esercizi di vicinato e 60 le irregolarità amministrative accertate presso i locali pubblici , in particolare in zona Trastevere, Rione Monti, San Lorenzo, piazza Bologna, Ponte Milvio e Ostia.



Le maggiori violazioni hanno riguardato somministrazione e vendita di alcolici, occupazione abusiva di suolo pubblico, musica non autorizzata e diversi illeciti sui titoli autorizzativi e sulla trattazione dei rifiuti commerciali, con verifiche anche nelle zone più periferiche della Capitale, caratterizzate da un’ alta concentrazione di locali.

In uno dei quartieri a nord della città, gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti all’interno di un pubblico esercizio dove era in corso un’attività di intrattenimento musicale non autorizzata, con circa 70 persone: il titolare è stato sanzionato e denunciato all’Autorità Giudiziaria in quanto sprovvisto dei certificati di agibilità necessari.

Particolare attenzione ai comportamenti più pericolosi alla guida, quali il superamento dei limiti di velocità e tassi alcolici dei conducenti oltre i valori consentiti.

Circa 2mila i veicoli controllati e più di 1000 le sanzioni elevate per violazione delle regole che disciplinano la sosta e i comportamenti alla guida: 80 i conducenti sorpresi ad una velocità non consentita e dieci le patenti ritirate per guida in stato di alterazione alcolica.

