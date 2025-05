Movida sicura: maxi controlli dei carabinieri ad Anguillara Sabazia

Una serata di festa, spettacoli e aria d’estate. Ma anche una massiccia operazione di prevenzione messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Bracciano, decisi a garantire che il divertimento non si trasformi in pericolo.

È accaduto sabato scorso ad Anguillara Sabazia, dove migliaia di persone si sono riversate sulle sponde del lago per assistere a eventi pubblici e vivere i primi scorci di una stagione estiva ormai alle porte.

L’atmosfera era vivace, ma i militari dell’Arma non hanno abbassato la guardia: obiettivo, tutelare la sicurezza degli utenti della strada e contrastare gli episodi di “mala movida”.

Il servizio – parte di una più ampia strategia di controllo attiva già da diverse settimane – ha visto impegnati numerosi uomini in uniforme, supportati dall’Unità Cinofila con il cane antidroga “Nathan”, e si è concluso con numeri importanti.

In tutto sono state controllate 352 persone, con 279 test etilometrici eseguiti e 7 accertamenti con kit per la rilevazione di stupefacenti.

I risultati non si sono fatti attendere: quattro persone denunciate, di cui due sorprese alla guida in stato di ebbrezza.

Un altro soggetto è finito nei guai per detenzione ai fini di spaccio, mentre un quarto è stato trovato in possesso di strumenti atti allo scasso, un dettaglio che lascia poco spazio ai dubbi sulle sue intenzioni.

Non è tutto. Grazie al fiuto infallibile di Nathan, sei persone sono state segnalate alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di droga – cocaina, hashish e marijuana. Per loro scatteranno le sanzioni amministrative previste dalla normativa sugli stupefacenti.

