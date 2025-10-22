Municipio III, solidarietà alla popolazione di Gaza: incontro pubblico per l’invio di aiuti concreti
Venerdì 24 ottobre alle ore 17.30, presso la Sala del Consiglio di Piazza Sempione 15
«In un momento drammatico come quello che sta vivendo la popolazione di Gaza, sentiamo il dovere – umano, civile e politico – di non restare in silenzio. Per questo, venerdì 24 ottobre alle ore 17.30, la Sala del Consiglio di Piazza Sempione 15, ospiterà un’iniziativa pubblica di sostegno e solidarietà, aperta alla cittadinanza e a tutte le realtà che vogliono contribuire in modo concreto» Lo dichiarano in una nota congiunta Federica Rampini, consigliera PD, e Paolo Emilio Marchionne Presidente del Municipio.
«Sarà un momento di confronto e condivisione, durante il quale verranno raccontate alcune esperienze dirette di supporto alla popolazione civile di Gaza e si metteranno in campo azioni concrete per la raccolta e l’invio di aiuti umanitari. L’iniziativa – continua Federica Rampini – si inserisce nel solco di quanto già deliberato dal Consiglio del Municipio Roma III, che a giugno scorso ha approvato una mozione per esporre la bandiera della Palestina presso la sede municipale e per promuovere interventi concreti di sostegno alla popolazione colpita».
All’incontro saranno presenti Francesco Perna e Gaia Degli Esposti che racconteranno la loro iniziativa diretta e concreta di aiuti alle famiglie gazawe. Francesco e Gaia sono partiti dalla semplice ma forte necessità di non restare a guardare e racconteranno come hanno dato vita al loro progetto. «Guardavamo la TV e i social e sentivamo solo tristezza e impotenza e abbiamo pensato di trasformare questo dolore in qualcosa di realmente utile e fattivo. Con questo incontro vogliamo trasformare la nostra vicinanza in atti concreti, mettendo in campo ogni possibile strumento per dare un aiuto reale a chi oggi vive sotto assedio» Conclude la nota.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.