Municipio III, solidarietà alla popolazione di Gaza: incontro pubblico per l’invio di aiuti concreti

«In un momento drammatico come quello che sta vivendo la popolazione di Gaza, sentiamo il dovere – umano, civile e politico – di non restare in silenzio. Per questo, venerdì 24 ottobre alle ore 17.30, la Sala del Consiglio di Piazza Sempione 15, ospiterà un’iniziativa pubblica di sostegno e solidarietà, aperta alla cittadinanza e a tutte le realtà che vogliono contribuire in modo concreto» Lo dichiarano in una nota congiunta Federica Rampini, consigliera PD, e Paolo Emilio Marchionne Presidente del Municipio.

«Sarà un momento di confronto e condivisione, durante il quale verranno raccontate alcune esperienze dirette di supporto alla popolazione civile di Gaza e si metteranno in campo azioni concrete per la raccolta e l’invio di aiuti umanitari. L’iniziativa – continua Federica Rampini – si inserisce nel solco di quanto già deliberato dal Consiglio del Municipio Roma III, che a giugno scorso ha approvato una mozione per esporre la bandiera della Palestina presso la sede municipale e per promuovere interventi concreti di sostegno alla popolazione colpita».

All’incontro saranno presenti Francesco Perna e Gaia Degli Esposti che racconteranno la loro iniziativa diretta e concreta di aiuti alle famiglie gazawe. Francesco e Gaia sono partiti dalla semplice ma forte necessità di non restare a guardare e racconteranno come hanno dato vita al loro progetto. «Guardavamo la TV e i social e sentivamo solo tristezza e impotenza e abbiamo pensato di trasformare questo dolore in qualcosa di realmente utile e fattivo. Con questo incontro vogliamo trasformare la nostra vicinanza in atti concreti, mettendo in campo ogni possibile strumento per dare un aiuto reale a chi oggi vive sotto assedio» Conclude la nota.

