Municipio IV, prosegue la rassegna Battiti d’Estate

Prosegue la rassegna estiva “Battiti d’Estate” del Municipio IV con appuntamenti tra musica, teatro, benessere e comicità, nei luoghi più suggestivi del territorio: da piazza Santa Maria dell’Olivo al parco del Casale di Torraccia, da piazza della rambla alla Casa del IV Municipio Ipazia d’Alessandria.

Scarica qui il programma dal 28 agosto al 27 settembre.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

