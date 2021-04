Municipio V, Figliomeni (FDI): Mozione e accesso agli atti per scongiurare chiusura anagrafico via Prenestina

“Abbiamo presentato una mozione in Assemblea Capitolina e contestualmente un accesso agli atti per contrastare la scellerata scelta della progressiva chiusura degli uffici anagrafici di Via Prenestina e il loro trasferimento nella sede municipale di Via di Torre Annunziata. Questa scelta, come sempre quando si tratta dei 5 Stelle, è stata posta in essere senza alcun coinvolgimento dei dipendenti e dei residenti dei quartieri interessati Centocelle, Alessandrino, Tor Teste, Quarticciolo, Tor Sapienza e Casale Rosso, che sono quasi centocinquantamila interessati. Da questo trasferimento, I cittadini andrebbero incontro a disagi molto elevati, in particolare le persone più anziane e disabili ed anche per gli stessi dipendenti che da anni, con costante impegno e con gravi carenze, svolgono il proprio lavoro in tale sede.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Non è accettabile – conclude Figliomeni – che un ufficio, da sempre considerato punto di riferimento e parte integrante della vita quotidiana nel territorio del Municipio V, venga cancellato con un colpo di mano dalla giunta grillina che a breve verrà spazzata via dal giudizio dei cittadini”.