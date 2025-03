Municipio V: no proroga impianto rifiuti via dei Gordiani

«Oggi parteciperemo all’incontro promosso dal Comitato della Scuola Balzani per discutere della cessazione e della delocalizzazione dell’impianto di stoccaggio e rottamazione di rifiuti sito in via dei Gordiani n. 30.

Sarà l’occasione per ribadire – come già fatto da Roma Capitale, dalla Città metropolitana e dall’Asl Roma 2 – l’incompatibilità localizzativa dell’impianto con l’area circostante, dove è presente una scuola e un edificato residenziale, e la necessità di non prorogare l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio a ottobre 2023, prossima alla scadenza.

La consigliera regionale Marta Bonafoni ha presentato un’interrogazione urgente al presidente del Lazio, Francesco Rocca, sull’effettiva chiusura dell’impianto di via dei Gordiani n. 30 a ottobre 2025 e, al contempo, abbiamo chiesto al presidente della Commissione ambiente dell’Assemblea capitolina, Giammarco Palmieri, di convocare un’audizione alla presenza della proprietà per accertata la volontà – già comunicata alla Direzione regionale – di delocalizzare l’attività.

E’ arrivato il momento di porre fine a questa situazione che da decenni preoccupa la comunità scolastica e il quartiere di Villa De Sanctis»

Lo affermano in una nota il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, l’assessore all’ambiente, Edoardo Annucci, e l’assessora alla scuola, Cecilia Fannunza.

