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Municipio VI, l’affondo di Gasparutto e Bellino: “Decentramento? La maggioranza Franco fa propaganda ma sparisce dai tavoli”

I due consiglieri municipali (Dem) hanno puntato il dito contro il minisindaco, evidenziando una discrepanza tra le parole e i fatti

Redazione - 12 Maggio 2026

Il Municipio VI torna al centro del dibattito sul decentramento e sui poteri dei Municipi. I due consiglieri PD Gianfranco Gasparutto e Luca Bellino hanno puntato il dito contro la Presidenza guidata da Nicola Franco, evidenziando una discrepanza tra le parole e i fatti.

«Abbiamo votato in Aula un atto importante per chiedere più competenze e strumenti per rispondere concretamente ai bisogni del territorio», spiegano i consiglieri. «Una battaglia giusta e necessaria, perché il Municipio VI, grande e complesso, merita più risorse, più autonomia e più capacità di intervento».

Ma, denunciano Gasparutto e Bellino, il problema è politico: «Non basta alzare la mano in Consiglio o approvare un documento. Serve presenza concreta nei tavoli istituzionali dove si discutono davvero i temi del decentramento e dei poteri dei Municipi. E qui ci chiediamo: dov’era il Presidente Franco quando bisognava rappresentare il Municipio VI?».

Secondo i consiglieri, la maggioranza del Presidente Franco adotta «una politica di facciata»: atti approvati in Aula, ma scarsa presenza nei luoghi decisionali.

«La mano destra non sa quello che fa la sinistra sottolineano –. Si rivendicano più competenze per il Municipio, ma non si segue con continuità il percorso in cui quei poteri si costruiscono».

Per Gasparutto e Bellino, il decentramento non può limitarsi a slogan o voti simbolici: «Il Municipio VI ha bisogno di una Presidenza autorevole, capace di portare proposte, difendere il territorio, seguire i dossier e ottenere risultati concreti. Non basta far votare atti: bisogna esserci, partecipare, rappresentare davvero i cittadini».

I due consiglieri concludono con un appello chiaro alla maggioranza: «Il decentramento non si proclama, si pratica. E per praticarlo occorre presenza costante, autorevolezza e attenzione ai bisogni del territorio».

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