Municipio VI, l’affondo di Gasparutto e Bellino: “Decentramento? La maggioranza Franco fa propaganda ma sparisce dai tavoli”

Il Municipio VI torna al centro del dibattito sul decentramento e sui poteri dei Municipi. I due consiglieri PD Gianfranco Gasparutto e Luca Bellino hanno puntato il dito contro la Presidenza guidata da Nicola Franco, evidenziando una discrepanza tra le parole e i fatti.

«Abbiamo votato in Aula un atto importante per chiedere più competenze e strumenti per rispondere concretamente ai bisogni del territorio», spiegano i consiglieri. «Una battaglia giusta e necessaria, perché il Municipio VI, grande e complesso, merita più risorse, più autonomia e più capacità di intervento».

Ma, denunciano Gasparutto e Bellino, il problema è politico: «Non basta alzare la mano in Consiglio o approvare un documento. Serve presenza concreta nei tavoli istituzionali dove si discutono davvero i temi del decentramento e dei poteri dei Municipi. E qui ci chiediamo: dov’era il Presidente Franco quando bisognava rappresentare il Municipio VI?».

Secondo i consiglieri, la maggioranza del Presidente Franco adotta «una politica di facciata»: atti approvati in Aula, ma scarsa presenza nei luoghi decisionali.

«La mano destra non sa quello che fa la sinistra – sottolineano –. Si rivendicano più competenze per il Municipio, ma non si segue con continuità il percorso in cui quei poteri si costruiscono».

Per Gasparutto e Bellino, il decentramento non può limitarsi a slogan o voti simbolici: «Il Municipio VI ha bisogno di una Presidenza autorevole, capace di portare proposte, difendere il territorio, seguire i dossier e ottenere risultati concreti. Non basta far votare atti: bisogna esserci, partecipare, rappresentare davvero i cittadini».

I due consiglieri concludono con un appello chiaro alla maggioranza: «Il decentramento non si proclama, si pratica. E per praticarlo occorre presenza costante, autorevolezza e attenzione ai bisogni del territorio».

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