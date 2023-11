Municipio XV, Torquati-Marchisio: “Visite gratuite in siti archeologici Roma Nord”

“Nell’ambito della II edizione di “Musei Diffusi per la valorizzazione dei territori” – l’iniziativa promossa da Roma Capitale in collaborazione con la Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e la Direzione Musei Statali della città di Roma – FAI Delegazione di Roma e Municipio XV organizzano quattro appuntamenti alla scoperta dei siti archeologici di Roma Nord.

Una serie di visite gratuite a cura dei volontari FAI, che ringraziamo, che a partire da sabato 18 novembre fino ai primi di dicembre accompagneranno i visitatori tra le bellezze del Casale di Malborghetto, della Torretta Valadier a Ponte Milvio, del Santuario di Portonaccio e del Parco di Veio e della Villa di Livia a Prima Porta.

Come dichiarato anche da Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale – “Dopo il successo del 2022, il progetto dei “Musei Diffusi” è stato finanziato per una seconda edizione con l’obiettivo di proseguire sulla strada della valorizzazione di siti archeologici e luoghi di interesse storico, artistico, sociale, culturale, paesaggistico presenti nei diversi territori municipali. Le iniziative in calendario tra novembre e dicembre nel Municipio XV, in collaborazione con la Soprintendenza Speciale e il FAI, confermano l’importanza del coinvolgimento delle realtà territoriali nonché il ruolo attivo della cittadinanza, chiamata a partecipare, a promuovere e a vivere i territori stessi”.

Una nuova occasione per tutti i romani di conoscere la storia del nostro immenso patrimonio naturalistico e culturale e per cittadini di Roma Nord di riscoprire il valore di una cultura identitaria e di appartenenza al territorio, coltivando l’importanza del rispetto dell’ambiente e del paesaggio che ci circonda.

Il primo appuntamento è per sabato 18 novembre al Casale di Malborghetto, Via Barlassina 1, con visite guidate dalle 10.00 alle 12.15 (ultimo ingresso), con partenze programmate ogni venti minuti (prenotazione obbligatoria). In programma invece sabato 25 novembre la visita alla Torretta Valadier a Ponte Milvio dalle 10.00 alle 16.00. Si prosegue il 26 novembre alle 9.00 con l’escursione dal Santuario di Portonaccio a Piazza d’Armi (Partenza da Via Riserva Campetti – Isola Farnese) e il 3 dicembre dalle 10.00 alle 15.30 (ultimo ingresso) con la visita alla Villa di Livia a Prima Porta. Per info e prenotazioni consulta la pagina: www.fairoma.it.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.