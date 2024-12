Musei in Musica, il fascino della Notte tra arte e cultura

È stata presentata oggi, presso la Sala delle Bandiere in Campidoglio, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, dell’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, del Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce e della Presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale, Erica Battaglia la quattordicesima edizione di “Musei in Musica”, la storica manifestazione dell’autunno romano che torna, sabato 7 dicembre, con la consueta apertura straordinaria dalle 20.00 alle 2.00 del mattino di domenica dei Musei Civici di Roma Capitale e di numerosi altri spazi espositivi e culturali della città.

Un appuntamento molto atteso che consentirà a cittadini e turisti di scoprire, al costo simbolico di 1 euro o gratuitamente (dove espressamente indicato), le numerose bellezze del patrimonio artistico cittadino, accompagnati dalle note dei tanti eventi musicali e spettacoli dal vivo in programma durante l’intera serata.

Sarà una lunga notte all’insegna dell’intrattenimento musicale con circa 150 artisti coinvolti e generi musicali di ogni tipo – dal jazz al pop, dalla musica classica al gospel, dalla musica elettronica alle tradizioni popolari – che risuoneranno negli oltre 40 spazi culturali che hanno aderito all’iniziativa.

Tante ore di grande musica per un totale di 90 eventi e una programmazione imponente la cui apertura sarà ufficialmente affidata, alle ore 20.00, alla cantautrice Ariete che si esibirà al Museo dell’Ara Pacis in un set acustico accompagnata da un pianoforte.

I biglietti per poter accedere all’evento saranno messi in distribuzione presso il Museo dell’Ara Pacis a partire dalle ore 19.00 di sabato 7 dicembre fino all’esaurimento dei posti limitati disponibili. Biglietto di ingresso del costo simbolico di 1 euro (gratuito con la MIC card).

Altro appuntamento da non perdere è sicuramente quello con l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta che si esibirà in Piazza del Campidoglio alle 20.45 e che con il sound inconfondibile della pizzica tarantata offrirà al pubblico uno spettacolo carico di energia.

Ulteriore momento simbolico di inizio evento, sarà, infine, il concerto del Complesso Musicale dell’Arma dei Carabinieri che, alle 19.30, eseguirà il proprio repertorio sulla suggestiva scalinata del Casino Nobile di Villa Torlonia.

Gli eventi nel Sistema dei Musei:

Moltissimi gli eventi nel Sistema dei Musei di Roma Capitale, tra cui, solo per menzionarne alcuni, il concerto gospel dei Big Soul Mama, a cura dell’Associazione Culturale Alt Academy che darà il via simbolicamente alla lunga notte in musica da Palazzo Braschi, sede del Museo di Roma.

Qui, dopo l’accoglienza del coro gospel, i visitatori andranno incontro, di scala in scala, all’interno del Palazzo, ad altre gradite sorprese musicali.

La grande opera sarà protagonista ai Musei Capitolini, tra le statue del Palazzo Nuovo che faranno da scenario al recital per pianoforte e voci “I volti dell’amore” eseguito dagli artisti di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma Capitale.

La musica vocale sarà protagonista anche al Museo dell’Ara Pacis dove avrà luogo, sul piano del monumento, il concerto a cappella “Voci di Corridoio” a cura di Musica Minuscola.

Questi i Musei civici coinvolti in questa magica notte:

Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo di Roma, Centrale Montemartini, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile, Casina delle Civette, Serra Moresca), Museo Civico di Zoologia, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo della Forma Urbis e Parco Archeologico del Celio. In questi musei l’accesso sarà completamente gratuito per i possessori della MIC card.

Oltre alle collezioni permanenti, i visitatori avranno anche l’occasione di ammirare le tante esposizioni temporanee ospitate nel Sistema Musei di Roma Capitale.

Non solo Musei:

Oltre agli eventi e agli spazi citati, l’edizione 2024 conta tra le proprie adesioni alcuni luoghi istituzionali speciali, non sempre accessibili al pubblico o fruibili solo in orario ordinario diurno.

Come il Senato della Repubblica, ad esempio, che permetterà al pubblico di visitare gratuitamente Palazzo Madama dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.30), con le modalità qui indicate ; o il Museo storico dei Bersaglieri; e poi ancora il Palazzo Marina che, oltre a un programma di visite guidate, proporrà, alle 20.30, l’esibizione della Banda Musicale della Marina Militare; o anche il Comando dei Vigili del Fuoco – Museo Storico di Ostiense.

Ma anche altri spazi e luoghi culturali della città, come le università, pubbliche e private, le ambasciate, gli istituti di cultura.

Tra le opportunità di questa edizione figura l’apertura straordinaria dell’Ambasciata della Repubblica di Albania a Roma, la Sapienza Università di Roma, con l’apertura straordinaria del proprio Polo Museale; l‘Università degli Studi Roma Tre; l’Università degli Studi Link; l’Università Telematica ECampus.

Tra gli altri spazi espositivi figurano Il Palazzo delle Esposizioni (dove è ossibile visitare tre mostre); il Macro, il Mattatoio, il Palazzo Bonaparte

(dove è in corso la mostra Fernando Botero); l‘Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e, last but not least, l’Acquario Romano – Casa dell’Architettura che ospiterà l’evento Mine Vaganti.

Musei in Musica 2024 è un’iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzata da Zètema Progetto Cultura. Travel partner: Trainline.

Qui il PROGRAMMA COMPLETO da scaricare che, tuttavia, è suscettibile di variazioni.

Per i possibili, eventuali aggiornamenti consultare il sito di Musei in Comune.

