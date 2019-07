Musica con Rino Gaetano Band, Med Free Orkestra, Vasco Night e Giancane

Musica, Incontri e Dibattiti nella programmazione di Parco Schuster dal 1 al 7 agosto, con un inizio del mese in compagnia delle musiche di Rino Gaetano con la Rino Gaetano Band (1 agosto), dei suoni di tutto il mondo con la Med Free Orkestra (4 agosto), e della tribute band di Vasco Rossi, Liberi Liberi (6 agosto). In conclusione del ciclo di incontri, La Mala Educatión, la grande festa finale de La Disillusione insieme a Glamorize e a Lega Pop, con dibattiti sull’Educazione sentimentale e di genere e tanta musica (3 agosto).

Tribute band ufficiale del cantautore calabro – romano, La Rino Gaetano Band, sale sul palco di Parco Schuster il 1 agosto per rendere omaggio alle musiche e alle parole di Rino.Fu fondata dalla sorella Anna Gaetano nel 1999, e ogni anno organizzatrice del Rino Gaetano Day, evento unico che raccoglie oltre 20mila persone amici e fan.

Il 3 agosto l’ultimo incontro de La Disillusione intorno alla tematica dell’Educazione sentimentale e di genere. Saranno ospiti: Cathy La Torre, Fiorenza Deriu, Gianfranco Goretti e Andrea Maccarrone. La grande festa finale de La Disillusione in compagnia di Glamorize e Lega Pop, La Mala Educatión, per concludere il ciclo di cinque incontri e dibattiti iniziato il 22 luglio, con i quali si è posto l’obiettivo di fornire uno sguardo critico sui fenomeni che caratterizzano la realtà quotidiana, senza dimenticare le testimonianze dirette. Tanta musica a Parco Schuster con il Dj Set Pop, RnB, New Hot e intramontabili di Dj Tompi e Fabrizio Perrini.

Suoni da tutto il mondo, incontri tra culture nel bacino del Mediterraneo, si raccontano a Parco Schuster il 4 agosto attraverso l’ensemble musicale della Med Free Orkestra, composta da tredici musicisti provenienti da varie aree del mondo ma nata nel quartiere romano di Testaccio nel 2010.Il potente ensemble di fiati, la colorata ed energica sezione ritmica, l’intensa e raffinata anima melodica proporranno, al solito, uno spettacolo energico e pieno di musica e vita.

Dopo i il successo dello scorso anno, tornano il 6 agosto sul palco di Parco Schuster i Liberi Liberi, tribute band di Vasco Rossi,formatasi nel 2017 da musicisti provenienti da esperienze trasversali nel campo della musica ma accumunati dalla passione per uno dei cantautori più discussi e di successo della musica italiana. Ad accompagnarli, anche quest’anno, il grande maestro Alberto Rocchetti, tastierista storico di Vasco dal 1989 ad oggi. Sarà l’occasione nella quale si riuniranno i gruppi di Vasco Fans provenienti da tutta Italia. Ospiti della serata l’Associazione Onlus “Bravi Ragazzi”.

Il 7 agosto sale sul palco di Parco Schuster, Giancane, cantautore romano.Torna nel suo quartiere, quello di San Paolo, per dare un grande saluto di arrivederci ad un posto a cui è molto legato e dove sono nati tutti i suoi pezzi. A seguire il Dj Set di Manicomio eventi.

Ingresso gratuito. Nell’area è presente grande e varia offerta gastronomica per tutti, anche vegan e veg.