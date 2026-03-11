“Musica, la gioia dell’anima” all’Accademia di Romania in Roma

Il 12 marzo 2026, alle 18:30, l’Accademia di Romania in Roma, in collaborazione con l’Università Nazionale d’Arte “George Enescu” Iași e l’Associazione “Arta Clasica”, ha il grande piacere di invitare a un recital pianistico che si promette di essere memorabile.

Il recital dal titolo “Musica, la gioia dell’anima” si inserisce nella terza edizione del progetto Youth International Musical Performance Meeting.

Il pubblico si lascerà incantare dall’abilità e talento di 6 giovani pianisti romeni, Maria Rîznic, Casandra Artene, Luca Vulpe, Maria Chiselenco, Mihnea Nichifor e Ioana Chiriac, tutti sotto la attenta guida della prof.ssa Ioana Stănescu.

Le opere da loro eseguite appartengono a una vasta platea compositiva, che include compositori di riferimento come Johann Sebastian Bach, Mili Balakirev, Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin, Franz Liszt, Marțian Negrea, Maurice Ravel e Sigismund Toduță.

Lo Youth International Musical Performance Meeting 2026 è un progetto iniziato nella primavera del 2023, sotto forma di un tour di concerti tenutosi in Romania e Italia (Iași, Brașov, Bucarest, Padova, Roma, Palermo), con l’obiettivo di portare sul palco scenico giovani interpreti ancora in fase di studio, in uno scambio interattivo di esperienze durato tre settimane.

Il progetto è stato avviato e coordinato dalla professoressa Ioana Stănescu, ricercatrice presso il Dipartimento di Pianoforte dell’Università Nazionale di Arti George Enescu di Iași.

Successivamente, la seconda edizione del progetto, che si è svolta nel 2025 a Iași, ha visto la partecipazione di 11 giovani pianisti dei Conservatori di Musica di Palermo, Trapani (Italia), Cracovia (Polonia) e Agder (Norvegia), che si sono riuniti per due settimane per partecipare a corsi intensivi di maestria interpretativa tenuti da insegnanti e pianisti di fama internazionale.

La terza edizione del progetto Incontro Internazionale Giovanile di Performance Musicale riunisce sul palco scenico 6 giovani pianisti romeni, che hanno la gioia di offrire al pubblico di Roma il sostegno del recital pianistico con lo stesso titolo, Musica, la gioia dell’anima, nella splendida sede dell’Accademia di Romania in Roma, un’istituzione che offre una volta di più questa meravigliosa e onorevole opportunità ai giovani interpreti.

I protagonisti

Maria Rîznic, nata nel 2006, si sta per laureare nella specializzazione esecuzione pianistica presso l’Università Nazionale di Arti George Enescu di Iași, sotto la guida della sua insegnante, dr. Ioana Stănescu.

Dotata di un talento straordinario, di una particolare sensibilità interpretativa, maturità di pensiero e di una forte tecnica virtuosistica, Maria Rîznic si distingue nei recital nazionali e internazionali in Romania, Italia e Repubblica di Moldova, così come in concorsi di alto livello, come Konkurs Pianistyczny i Kameralny im. prof. Janiny Romanskiej – Wernerin (Cracovia), Concorso Musicale Internazionale Transilvania (Cluj), Concorso Pianistico Internazionale Colori di Chopin (Varsavia), Concorso Pianistico Internazionale Tudor Dumitrescu (Bucarest), XIII edizione del Concorso Pianistico Internazionale Milano Talenti Pianistici, Concorso Pianistico Internazionale Gonzalo Soriano (Alicante).

Ha ricevuto premi speciali, come il Premio Speciale per la Migliore Esecuzione di un’Opera Polacca di Frédéric Chopin (2024) o il Premio Speciale per la Migliore Esecuzione di un’Opera di Johann Sebastian Bach (2025). Contemporaneamente, durante la stagione 2024-2025, ha vinto una Borsa di Studio Speciale in memoriam Cecilia e Dan Mizrahy, assegnata dall’Unione Nazionale dei Musicisti della Romania, grazie alla quale ha perfezionato la sua visione dell’esecuzione strumentale. Il pianista partecipa a numerose masterclass tenute da pianisti e insegnanti rinomati, come Jean Baptiste-Doulcet (Francia), George Todică (Romania), Ana Telles (Portogallo), Frank-Immo Zichner (Germania), Dragoș Andrei Cantea (Romania), Lucasz Debski (Polonia), Giulio Potenza (Italia).

La giovane strumentista ha inoltre ampliato anche la sua attività concertistica, venendo invitata a tenere recital al noto festival internazionale Piano City Palermo, tenutosi nella impressionante Biblioteca della Regione Siciliana. Ha inoltre partecipato a numerosi recital a Favignana, a Tonnara, nell’ambito del progetto Concert Design e New Concert Formats.

Casandra Artene, 11 anni, è studentessa al Collegio Nazionale d’Arte “Octav Băncilă” di Iași, dove studia pianoforte sin dall’età di 6 anni, avendo scoperto la bellezza e la profondità della musica in tenera età. Attraverso un lavoro costante, sensibilità e passione per la musica, è riuscita a sviluppare uno stile espressivo e una straordinaria maturità interpretativa per la sua età. Il pianoforte rappresenta per lei non solo uno strumento, ma anche un mezzo di espressione e comunicazione, ogni apparizione scenica è un invito al suo universo musicale.

Luca Vulpe è un giovane pianista di talento, studente in seconda liceale al Collegio d’Arte “Carmen Sylva” di Ploiești. Guidato con passione e dedizione dalla professoressa Ioana Stănescu, dimostra un talento straordinario e una sensibilità artistica particolare. Ha iniziato lo studio del pianoforte in giovane età e, col tempo, ha dato prova di un’evoluzione costante, sostenuta dal lavoro, dalla disciplina e dall’amore per la musica.

Nel suo percorso artistico, Luca ha partecipato a numerosi recital e concorsi nazionali e internazionali, ottenendo riconoscimento e apprezzamento per il suo talento innegabile.

Nel 2022 e 2023 ha vinto il Primo Premio al prestigioso concorso “Ambasciatori Culturali di Ploiesti”, e alla fine del 2023 ha vinto il Primo Premio al Concorso Nazionale di Interpretazione Artistica “Paul Constantinescu” di Ploiești.

Le sue esibizioni sono state riconosciute anche a livello internazionale, con premi e il terzo posto al Concorso Internazionale di Pianoforte di Craiova nel 2023.

Gli anni 2024 e 2025 hanno portato nuovi risultati per Luca, con la vittoria del primo premio al Concorso Nazionale “Ion Dumitrescu”, il premio speciale “Marțian Negrea”, assegnato nello stesso concorso, il Secondo Premio all’Olimpiade Nazionale di Esecuzione Strumentale per l’istruzione secondaria – fase zonale, nonché la presenza al Festival “Paul Constantinescu”, la partecipazione all’Olimpiade Nazionale di Interpretazione Strumentale per l’istruzione superiore, terzo premio al Gran Premio del Concorso Nazionale di Bucarest, primo premio al Concorso Nazionale di Interpretazione Artistica “Paul Constantinescu” di Bucarest, secondo premio al Concorso “Gradus Ad Parnasum” di Bucarest.

Maria Elena Chiselenco, nata nel 2007 a Costanza, ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 7 anni presso il Regina Maria National College of Arts, sotto la guida della Prof.ssa Daniela Gardon, per poi essere stata guidata dall’età di 10 anni dalla prof.ssa Daniela Gardon e in seguito dalla prof.ssa Adela Stoica. Partecipa a concorsi nazionali e internazionali, sia in formato fisico che online, ottenendo numerosi premi, tra cui: Secondo Premio al Concorso Internazionale George Georgescu di Tulcea (2024, 2025), Primo Premio al Concorso Internazionale di Pianoforte Sergei Rachmaninoff – online Bosnia-Erzegovina (2021), Concorso Internazionale di Performance Strumentale e Vocale Young Talents Bucarest (2021), Secondo premio al Concorso Internazionale di Pianoforte Orbetello – online Italia, terzo premio al Concorso di Saggi e Esecuzioni Strumentali Musicologiche Iosif Sava a Bucarest, nella sezione pianoforte solo e musica da camera.

Partecipa inoltre a numerose masterclass di formazione e maestria pianistica tenute da insegnanti ammirati, come Ioana Stănescu, Toma Popovici, Vlad Dimulescu, Dana Borșan, Csiki Boldiszar, Florian Mitrea, Octavian Renea, in Romania e con Giuliano Adorno, Istvan Szekely, Denise Lutgens, Michael Shalamov nei campi di formazione di Hiversum, Paesi Bassi, e La Nucia, Spagna. Fa parte dell’ensemble di percussioni Puls Percussion del College, studiando dall’età di 11 anni strumenti a percussione come strumento secondario.

Mihnea-Constantin Nichifor è un giovane pianista romeno, nato nel 2008 a Bacău. Si distingueva fin dall’infanzia per il suo talento e la capacità di memorizzare e decifrare partiture complesse con facilità, oltre a possedere una virtuosità e tenacia innate. Ha iniziato a studiare pianoforte con il Professor Dorin Ghiuță, presso il George Apostu National College of Arts di Bacău, partecipando a numerosi concorsi nazionali e internazionali di performance pianistica su diversi palchi in Romania: Friends of Music Festival / Propiano Romania (Iași), Concorso Nazionale di Pianisti Romeni (Argeș), Concorso Nazionale di Arti Primaverili (Bacău), Concorso Musicale della Transilvania (Cluj).

Ha inoltre partecipato a concorsi all’estero, dove è stato laureato, tra cui il 35° Concorso Internazionale Giovani Musicisti Citta Di Barletta (Italia), il 3° Concorso Pianistico Internazionale Gonzalo Soriano (Spagna) e il XII Concorso Internazionale di Musica di Stoccolma (Svezia). Attualmente è uno studente delle superiori presso il Collegio Nazionale d’Arte “George Apostu” di Bacău, ed è anche sotto la guida della prof.ssa Ioana Stănescu.

Ioana Chiriac (nata nel 2001) è una studentessa magistrale presso l’Università Nazionale di Arti George Enescu di Iași, nella classe di pianoforte di dr. Ioana Stănescu, sotto la cui guida si trova sin dai primi passi nella musica, nel 2008.

Sebbene abbia iniziato a studiare pianoforte all’età di 7 anni, si distingue fin da giovane come pianista dotata di straordinaria intelligenza musicale e profonda sensibilità, essendo vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui i più importanti Les Rencontres Internationales des Jeunes Pianistes (Bruxelles, Belgio), il Concorso Internazionale di Pianoforte Simone Delbert-Fevrier (Nizza, Francia), il Concorso Internazionale di Pianoforte Frédéric Chopin (Bacău, Romania) e Jeunesses – Concorso Internazionale di Musica Dinu Lipatti (Bucarest, Romania).

Allo stesso tempo, si è affermata come solista in numerosi recital tenuti nel paese e all’estero, presso la Filarmonica Statale di Moldova e il Palazzo della Cultura di Iași, il Museo Cantacuzino, la Piazza del Festival “George Enescu” e l’Ateneo Romeno di Bucarest, la Filarmonica “Mihail Jora” di Bacău, il Centro Multiculturale dell’Università di Transilvania di Brașov, Bârlad, la Filarmonica Nazionale “Serghei Lunchevici” di Chișinău, Balti, Orhei, la Sala Musica dell’Abano Ritz Hotel Terme e la Cattedrale Santa Caterina di Padova, L’Accademia di Romania a Roma, il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” e la Biblioteca centrale della Regione Siciliana a Palermo o l’Ambasciata Romena a Parigi.

Nel 2014, all’età di 12 anni, ha debuttato con l’orchestra della Filarmonica di Stato di Moldova a Iași, sotto la direzione del direttore Vlad Conta, i suoi concerti futuri la hanno trovata accanto a direttori d’orchestra ammirati come Christopher Petrie (Inghilterra) e Cristian Sandu (Romania), come solista sui palchi della Filarmonica Mihail Jora di Bacău, della Filarmonica George Enescu di Botoșani o della Filarmonica dell’Oltenia a Craiova.

È artista ospite delle edizioni 2024 e 2025 del Festival Classix, dove si esibì accanto a musicisti di fama internazionale – il flautista Philipp Jundt e la direttrice Dalma Toadere. Il suo sviluppo artistico è arricchito dalla partecipazione a numerose masterclass e workshop tenuti da professori rinomati, come Jesús Gómez (Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá ad Alicante, Spagna), Frank Havrøy e Gunnar Flagstad (Accademia Norvegese di Musica, Oslo, Norvegia). A partire dall’estate 2024, partecipa alla masterclass di musica da camera del Ticino Musica Festival (Lugano, Svizzera), sotto la guida del rinomato professore Ulrich Koella, dove si esibisce insieme ad altri giovani artisti in luoghi di rilievo, tra cui il LAC Lugano Arte e Cultura e il Museo Elisarion.

Ioana Stănescu ha frequentato corsi di pianoforte sotto la guida della prof.ssa Stela Drăgulin. Si è laureata nel 1999, come capocorso, presso la Facoltà di Musica – specializzazione in pianoforte, nell’ambito dell’Università d’Arti “George Enescu” di Iaşi, nella classe del M˚ Mircea Dan Răducanu, e nel 2001 ha conseguito il master presso la stessa università.

Nel 2007 ha ottenuto il dottorato di ricerca presso l’Accademia Nazionale di Musica di Bucarest, con una tesi sulla “Creazione per pianoforte di Claude Debussy, tra concetto e interpretazione”, sotto la guida del docente Şerban Dimitrie Soreanu. Ha conseguito corsi Masterclass presso il Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo, il Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” di Padova (Italia), l’Accademia di Musica e Dramma dell’Università di Göteborg (Svezia), l’Università di Évora (Portogallo), il Conservatorio Superior de Musica Oscar Espla di Alicante, il Real Conservatorio Superior de Musica Victoria Eugenia di Granada, il Conservatorio Superior de Musica di Malaga, Conservatorio Superior de Musica de Canarias, Conservatorio Superior de Musica de Vigo – Spagna, Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina a Cagliari (Italia), presso l’Università Europea di Cipro a Nicosia – Cipro, presso i collegi di musica e le scuole superiori di Constanța, Suceava, Ploiești, Buzău, Galaţi, Bistrița, Bacău, Botoșani, Focşani, Piatra-Neamţ, Tulcea, Brăila, Cluj-Napoca, Sfântu Gheorghe, Voineasa Piano Camp, Università Statale Alecu Russo a Balti, le scuole di musica Ștefan Neaga, Alexei Stârcea o Ciprian Porumbescu a Chișinău (Repubblica di Moldova).

Ha tenuto recital a Palermo, Padova, Cagliari (Italia), Göteborg (Svezia), Évora (Portogallo), Alicante, Granada, Malaga, Tenerife (Spagna), Nicosia (Cipro), anche al Dimitri Kabalevski International Festival, sesta edizione, Kiev – Ucraina, Ambasciata di Romania a Parigi in collaborazione con l’Istituto Culturale Romeno di Parigi, Serghei Lunchevici National Philharmonic di Chisinau, Università d’Arti George Enescu di Iași, la Filarmonica Statale di Bacău, la Filarmonica Statale di Târgu Mureș, l’Università Statale Alecu Russo di Balti, Suceava, Costanza, Tecuci, il Centro Culturale Arcuș, Piatra-Neamț, Bârlad, il Teatro Jean Bart di Tulcea e la Filarmonica di Stato della Moldavia a Iasi. Dopo la laurea, si è dedicata con passione all’insegnamento, distinguendosi per un’intensa e prodigiosa attenzione alla formazione dei giovani pianisti.

Sotto la sua formazione, numerosi allievi e studenti si sono distinti, ottenendo numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali e tenendo numerosi concerti e recital a Iași, Piatra-Neamț, Suceava, Bârlad, Botoșani, Râmnicu-Vâlcea, Bacău, Galați, Odorheiu-Secuiesc, Constanța, Onești, Târgu-Mureș, Cluj, Baia Mare, Tulcea, Brașov, Timișoara, Craiova, Bucarest, Orhei, Balti, Chisinau (Repubblica di Moldova), Valencia (Spagna), Oslo (Norvegia), Bruxelles, Limburgo (Belgio). Cagliari, Montepulciano (Italia), Lugano (Svizzera) o Parigi (Francia). Da settembre 2012 è membro della sezione EPTA – sezione Romania dell’Organizzazione Europea degli Insegnanti di Pianoforte.

Ha pubblicato il corso universitario di Performance Pianistica Influssi Barocchi nella creazione pianistica di Claude Debussy – Suite per il pianoforte, il corso universitario di Performance Pianistica 32 Variazioni in do minore per pianoforte di Ludwig van Beethoven e lo studio La creazione pianistica di Claude Debussy, tra concetto e interpretazione. Viene frequentemente invitata a far parte di numerose giurie di concorsi, tra cui “La Lira d’Oro” – Suceava, l’Olimpiade Nazionale, il Concorso Nazionale Pianistico “Remember Dinu Lipatti” – Iași, il Concorso Nazionale Pianistico Carl Czerny – Piatra-Neamț, il Concorso Nazionale “Neghiniță” – Bacău, il Concorso Internazionale di Pianoforte “Frederic Chopin” – Bacău, il Concorso Internazionale di Performance Musicale “Le miniature romantiche” – Galați, il Concorso Nazionale di Pianoforte “ La primavera delle arti” – Bacău e il Concorso “George Enescu” organizzato dall’Università Alecu Russo di Balti (Repubblica di Moldova).

Attualmente è ricercatrice presso il Dipartimento di Pianoforte della Facoltà di Musica – Università George Enescu di Arti di Iaşi.

