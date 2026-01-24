Nasce la Santa Cecilia Jazz Orchestra: al via una nuova rassegna gratuita nel cuore di Roma

Roma si arricchisce di una nuova e prestigiosa proposta musicale: nasce ufficialmente la Santa Cecilia Jazz Orchestra (SCJO) del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”, che debutta con una rassegna di sei concerti a ingresso gratuito, in programma la domenica mattina alle ore 11.30 nella suggestiva Sala Accademica del Conservatorio, in via dei Greci 18.

Uno spazio iconico della vita musicale romana, celebre anche per la presenza dello storico Organo Walcker-Tamburini, che farà da cornice a un percorso tra jazz, musica colta e colonne sonore.

La rassegna, curata dal Dipartimento di Jazz del Conservatorio con il coordinamento del Maestro Ettore Fioravanti, vede protagonisti docenti e studenti dell’istituzione e propone un omaggio ad alcuni grandi nomi della musica del Novecento, attraversando stili, linguaggi e contaminazioni: da Duke Ellington a Charles Mingus, da Leonard Bernstein a Modest Petrovič Musorgskij, fino alle indimenticabili musiche per il cinema di Nino Rota per i film di Federico Fellini.

L’inaugurazione è fissata per domenica 25 gennaio con un tributo a uno dei padri assoluti del jazz. Il concerto “The Harlem Renaissance”, dedicato a Duke Ellington, ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera e della sua leggendaria orchestra: dagli anni del Cotton Club alla collaborazione con l’alter ego artistico Billy Strayhorn, fino alla stagione matura delle grandi Suite. Gli arrangiamenti e la direzione sono affidati al Maestro Mario Corvini.

La rassegna prosegue domenica 22 febbraio con “Mingus! A Long Journey from Nogales to Cuernavaca”, omaggio alla figura potente e visionaria di Charles Mingus, con arrangiamenti e direzione del Maestro Roberto Spadoni.

Il 22 marzo sarà invece la volta del cinema e dell’immaginario felliniano con “Federico Fellini e la dolce vita. Le colonne sonore”, un viaggio musicale tra le celebri partiture di Nino Rota, ancora sotto la direzione di Mario Corvini.

Il 19 aprile l’attenzione si sposterà su Leonard Bernstein con “Lenny’s Songbook. Leonard Bernstein e il ’900”, concerto diretto dal Maestro Pietro Leveratto, mentre il 24 maggio andrà in scena “Pictures in Jazz”, una suite per jazz orchestra ispirata alla celebre Pictures of an Exhibition di Musorgskij, con arrangiamenti e direzione di Roberto Spadoni.

Dopo la pausa estiva, la rassegna si concluderà domenica 18 ottobre con “Originali e Autoctoni”, concerto dedicato alle opere originali della classe di Composizione Jazz, coordinato e diretto dai Maestri Stefano Cantarano ed Ettore Fioravanti.

Una rassegna che unisce formazione, produzione artistica e apertura alla città, confermando il ruolo del Conservatorio “Santa Cecilia” come luogo vivo di sperimentazione e dialogo tra tradizione e contemporaneità.

