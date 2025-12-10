Nasconde il sacchetto in borsa, ma dentro c’era droga pronta allo smercio

Una mossa sospetta, un sacchetto raccolto da terra e nascosto in borsa. È iniziato così il controllo che ha portato all’arresto di una 46enne di Anzio, ora gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio si trovavano in via San Giacomo per un servizio mirato contro lo spaccio quando hanno notato la donna alla guida della sua auto.

L’hanno seguita a distanza fino a quando si è fermata, è scesa dal veicolo e ha raccolto un sacchetto di carta lasciato a terra, infilandolo rapidamente nella borsa.

Un gesto sufficiente a far scattare i sospetti. I militari sono intervenuti, fermando la donna e avviando una perquisizione del veicolo.

All’interno del sacchetto hanno trovato 12 grammi di cocaina suddivisi in 20 dosi e 10 grammi di crack confezionati in altre 15 dosi, tutte già pronte per la vendita.

Nel portafoglio, inoltre, sono stati recuperati 360 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La 46enne è stata arrestata e trattenuta nella camera di sicurezza della Stazione di Anzio in attesa del rito direttissimo. Nell’udienza successiva, il GIP ha convalidato l’arresto senza però disporre misure cautelari.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.