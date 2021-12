Natale all’Auditorium, il calendario dei grandi concerti ed eventi fino al 4 gennaio 2022

E’ stato presentato il Natale all’Auditorium, il calendario di grandi concerti, spettacoli e progetti speciali che si terranno al Parco della Musica dal 4 dicembre fino al 6 gennaio, a cura della Fondazione Musica per Roma.

Alla programmazione di oltre 50 concerti di musica pop, jazz e rock si aggiungerà il consueto Roma Gospel Festival, tra i più importanti festival gospel in Europa, che presenterà alcune delle migliori formazioni provenienti dagli Stati Uniti. A corredare gli spettacoli nelle sale, Christmas World, un grande villaggio di Natale allestito nell’area pedonale e sui giardini pensili dell’Auditorium, con un percorso espositivo che attraverserà le diverse atmosfere natalizie del mondo, mentre nella Cavea come da tradizione tornerà la pista di pattinaggio sul ghiaccio per il divertimento di grandi e piccoli.

E, come di consueto, tre proposte per la Notte di Capodanno: i canti gospel con Emmanuel Djob by The Gospel River in Sala Sinopoli, lo spettacolo di Nicola Piovani in Sala Petrassi e il grande concerto della Premiata Forneria Marconi nella Sala Santa Cecilia.

