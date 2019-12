21 dicembre 2019 Natale di Arte e Solidarietà al Circolo La Traccia, in via Tor de’ Schiavi 222, a Centocelle, con un evento in cui si incontreranno: Fotografia, Pittura, artigianato, musica e letteratura, nonché l’arte culinaria

Tutto all’insegna della solidarietà con l’associazione per la cura della fibrosi cistica e AIDO

Ci sarà un piccolo set fotografico dove si alterneranno i fotografi di “Amici per la fotografia“ un piccolo spazio dove il pittore Marco Ferrari darà dimostrazione della sua arte.

Uno spazio per i libri.

Una parte dedicata a piccole preziose opere artigianali (ottime idee per regali di Natale).

Non mancheranno dolci e gadget Natalizi

Durante la giornata si potranno ascoltare le splendide voci di artisti che si alterneranno sul palco

In serata durante la cena solidale (su prenotazione) una piccola lotteria con tre premi.